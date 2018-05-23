МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank планирует сократить почти 10 тысяч сотрудников в течение 2018-2019 годов с целью уменьшения затрат, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в рамках этого плана будет уволен примерно каждый десятый работник банка.

По данным источников, объемы и сроки сокращений обсуждались высшим руководством Deutsche Bank несколько месяцев. "Мнения руководства по этому вопросу разделились, а инвесторы не были убеждены в правильности такого решения", — приводит газета слова источников.

На этих новостях акции Deutsche Bank на бирже во Франкфурте-на-Майне дешевеют на 1,07%.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.