С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Группа "Сафмар", которая владеет 57,7% акций "М.Видео", после объединения ритейлера с "Эльдорадо" может провести SPO объединенной компании, сообщил в интервью РИА Новости член совета директоров "Сафмар", председатель совета директоров "М.Видео" Саид Гуцериев.

"М.Видео" в конце апреля закрыла сделку по покупке "Эльдорадо" у "Сафмар" за 45,5 миллиарда рублей. Процесс юридического объединения планируется завершить до конца первого квартала 2019 года. Ожидается, что совместная выручка компании к 2022 году превысит 450 миллиардов рублей, и группа станет одной из крупнейших публичных компаний в секторе.

"Да, такие планы (SPO объединенной компании — ред.) были. Для покупки обеих компаний мы использовали какую-то сумму долга, так что какие-то планы были — может быть, в будущем продать миноритарную долю, которая даст нам возможность погасить часть долга", — сказал Гуцериев.

"Стратегия группы такова, что мы почти во всех активах как стратегические инвесторы владеем более 50% акций. В этом бизнесе у нас также есть желание оставить более 50%", — добавил он.