С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Бывший глава ВЭБ Владимир Дмитриев считает, что Игорь Шувалов справится с поставленными задачами на новой должности, поскольку еще будучи первым вице-премьером, курировал деятельность Внешэкономбанка и искренне интересовался происходящим.

"Игорь Иванович справится с любыми поставленными задачами, тем более с ВЭБом, поскольку он, будучи первым вице-премьером курировал Внешэкономбанк, входил в наблюдательный совет и искренне интересовался тем, что происходит в банке. Поэтому для него это не ново", — сказал он РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении Шувалова председателем государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".