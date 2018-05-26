С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не видит серьезного влияния последних санкций на работу компании, заявил журналистам глава компании Николя Мор.

"Существуют санкции США против России, и Россия предлагает контрсанкции. В настоящее время, если посмотреть периметр нашего экспорта — это 30 стран, мы не видим особых рисков, потому что ни один из этих рынков не имеет тесных связей с США", — сказал Мор.

"С другой стороны, в России есть поставщики, которые могут подвергаться санкциям, особенно это компания "Русал". Хорошо, что введение этих санкций было отложено и сейчас проводится работа по сокращению влияния этих санкций. В настоящее время мы не видим серьезного влияния санкций на нашу работу. Это ситуация намного сложнее для компаний, которые связаны с "Группой "ГАЗ", но это не наш случай", — отметил Мор.

Он охарактеризовал "Русал" как хорошего поставщика, которого хотелось бы сохранить. "Параллельно, конечно, мы исследуем рынок, чтобы найти новый источник поставок алюминия в случае начала действия санкций. Мы покупаем (алюминий у "Русала"), но если не будет решения (проблемы с санкциями), то мы найдем другие решения. Ситуация проясниться в ближайшие пару месяцев", — добавил топ-менеджер.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией – ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" дается время до 23 октября.