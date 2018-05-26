С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России и Минэкономразвития ведут переговоры по проведению пилотного проекта по госзакупкам на базе блокчейн-платформы "Мастерчейн", такой пилот может быть запущен уже во втором полугодии текущего года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы сейчас ведем переговоры с Минэкономразвития о пилотном проекте на базе "Мастерчейн" для государственных закупок", — сказала Скоробогатова журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Она отметила, что к проекту могут попросить присоединиться и Минфин. "Я думаю, в этом пилотном проекте мы также попросим участвовать и Минфин для того, чтобы мы могли проследить всю цепочку и в случае необходимости либо доработать технологию, либо внести какие-то коррективы в сам бизнес-процесс", — указала первый зампред ЦБ.

"Мы предполагаем, что мы во втором полугодии этого года такой пилотный проект по госзакупкам с коллегами из Минфина и Минэкономразвития проведем", — добавила Скоробогатова.

Первый зампред регулятора отметила, что проект создается для того, чтобы вся информация хранилась в одной доверенной среде и все участники процесса могли прозрачно видеть движения по любым договорам и закупкам. Возможно, предположила она, что участники процесса смогут видеть и информацию о закупках своих конкурентов.

"Это зависит от того, какие требования Минэкономразвития выставит к этой системе. Возможно, какая-то часть информации может по запросу выдаваться. Но вообще предполагается, да, участники, которые видят процесс — они видят друг друга и видят свои права, обязательства и расчеты", — уточнила Скоробогатова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.