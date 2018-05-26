С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт была выбрана наблюдательным советом ассоциации "Финтех" операционно-клиринговым центром системы быстрых платежей, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"В настоящее время с учетом решения наблюдательного совета ассоциации "Финтех" операционно-клиринговым центром системы быстрых платежей была выбрана НСПК. Они обладают определенными компетенциями в технологии, хорошо знают стандарты безопасности и умеют делать такие сложные проекты", — сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"С точки зрения инвестиций, сейчас коллеги находятся на этапе пилотирования. Мы по результатам пилота можем сказать, какой бюджет для разработок будет нужен. Мы считаем, что он будет рационален, потому что многие наработки уже были сделаны, их можно использовать. Поэтому с точки зрения выбора НСПК, я считаю, что это оптимально именно с точки зрения снижения затрат на создание такой инфраструктурной платформы как система быстрых платежей", — указала Скоробогатова. Первый зампред ЦБ отметила, что уже семь банков протестировали прототип системы быстрых платежей.

Ассоциация "Финтех", в которую входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, планирует в январе 2019 года запустить систему быстрых платежей. Она должна предоставить россиянам возможность быстрых платежей по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты. По данным ассоциации, промышленное решение, в том числе по включению сервиса по платежам через мессенджеры, будет готово не ранее 2019 года.

Как говорила в апреле директор департамента финансовых технологий ЦБ Алиса Мельникова, вначале будут доступны переводы между физлицами, на последующих шагах будут доступны переводы от физлиц в адрес юрлиц. На более поздних этапах развития платформы, по ее словам, юрлица также получат доступ к системе.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.