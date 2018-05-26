С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Законопроекты о регулировании в России оборота инновационной табачной продукции в конце апреля были внесены в правительство, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Законопроекты о регулировании оборота и потребления инновационной никотинсодержащей продукции согласованы Минздравом, МВД, Минтрансом, Минэкономразвития, МИДом, ФАС и Роспотребнадзором. 25 апреля законопроекты внесены в правительство", — сказал Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время законопроекты будут внесены в Госдуму", — добавил он.

Минпромторг в конце января представил несколько законопроектов для введения в РФ регулирования рынка никотиносодержащей продукции и устройств для альтернативного курения (электронные сигареты с никотином, вейпы, системы нагревания табака). Среди проектов — общий закон о регулировании оборота такой продукции, поправки в закон о рекламе и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Минпромторг указывал, что одна из основных целей, которую ставят перед собой проекты — оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина. Один из проектов вводит ряд ограничений на курение никотиносодержащих изделий. Например, их нельзя будет курить в самолетах и в общественном транспорте, на детских площадках и в лифтах домов. Однако альтернативное курение с разрешения работодателя предлагается разрешить на рабочих местах.

Одна из статей проекта посвящена предотвращению незаконной торговли никотиносодержащей продукцией, электронными сигаретами и вейпами. Среди предлагаемых мер — обеспечение учета производства такой продукции и устройств для альтернативного курения, а также их ввоза через границу.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.