КАИР, 28 июл — ПРАЙМ. Египет изучает возможные последствия атаки на саудовский нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебском проливе для судоходства в Суэцком канале, заявил глава администрации этой транспортной артерии Мохаб Мамиш.

"Политическое руководство рекомендовало изучить последствия атаки хуситов (йеменских повстанцев) на саудовский нефтяной танкер в Красном море для Суэцкого канала в политическом, финансовом и военном плане", — сказал Мамиш, слова которого приводит в субботу газета "Аль-Ахрам".

При этом он подчеркнул, что судоходство в Суэцком канале остается "совершенно безопасным".

В то же время египетский представитель сообщил, что Каир проводит консультации с соседними странами по поводу инцидента в Баб-эль-Мандебском проливе. "Хуситы совершенствуют свои действия, и мы в свою очередь должны совершенствовать свои действия по защите жизненно важных объектов", — сказал гала администрации Суэцкого канала.

В минувшую среду йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море в районе Баб-эль-Мандебского пролива. После этого Саудовская Аравия решила приостановить экспорт нефти через этот район "до тех пор, пока судоходство не станет безопасным".

В результате атаки незначительные повреждения получил один из танкеров. Никто из экипажа судна не пострадал. Однако, по данным саудовской стороны, повреждения и разлив нефти в море могли бы привести к настоящей экологической катастрофе. В Эр-Рияде полагают, что йеменские повстанцы представляют непосредственную угрозу для мировой торговли и судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное и Аравийское моря, проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.

Подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что мятежники атаковали саудовский военный корабль "Даммам" у западного побережья страны. Они утверждают, что регулярно наносят удары по кораблям арабских стран, участвующих в коалиции против мятежников.

В Йемене с 2014 года продолжается гражданский конфликт между правительством и повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла". Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом. В последнее время ситуация обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море, который пытаются отбить у хуситов правительственные войска при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.