ВЛАДИВОСТОК, 30 июл /ПРАЙМ/. Более 10 спортивных мероприятий, среди которых турниры по дзюдо и мас-рестлингу, регаты и поединок сумоистов, пройдут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает администрация края.

ВЭФ-2018 пройдет 11-13 сентября во Владивостоке.

"Мероприятия спортивной программы начнутся накануне. 12 сентября состоится Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, который проходит под патронатом президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ… С 8 по 14 сентября пройдет Международная регата "СКФ Дальневосточная регата учебных парусников-2018", организованная Минтрансом России и Международной ассоциацией учебных парусников", — говорится в сообщении.

Международная парусная регата "Дальневосточный кубок 2018" – Far East Cup 2018 в классе Beneteau First 40 состоится 12 сентября. В этот же день пройдет парусная регата на кубок ВЭФ в классе platu 25. Кроме того, на форуме пройдут гала-матчи среди участников ВЭФ по футболу, хоккею и баскетболу, товарищеские матчи по игре го, международный турнир по мас-рестлингу среди стран АТР, матчевая встреча по сумо "Россия-Япония".

В рамках выставки "Улица Дальнего Востока" пройдут утренние зарядки, мастер-классы по ушу и показательные выступления танцоров.

Главным событием ВЭФ станет пленарная сессия "Дальний Восток: создавая новую реальность" с участием президента России Владимира Путина. В рамках форума запланировано проведение пяти межстрановых бизнес-диалогов: "Россия — АСЕАН", "Россия — Индия", "Россия — Китай", "Россия — Республика Корея", "Россия — Япония".