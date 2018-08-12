АКТАУ (Казахстан), 12 авг — ПРАЙМ. Запуск международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" позволит в 2,5 раза быстрее доставлять грузы из Европы через Иран, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что РФ поддерживает проект коридора "Север-Юг".

"Его запуск позволит в 2,5 раза быстрее, чем сегодня, доставлять грузы. Ежегодно до 25 миллионов тонн из европейских стран через Иран на Ближний Восток, Средний Восток, а также Среднюю Азию", — сказал Путин на пятом Каспийском саммите.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем этот объем увеличится в разы. Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.