ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — ПРАЙМ. Россия в ответ на новые санкции США продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и увеличивать расчеты в национальной валюте, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте", — сказал Силуанов в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.