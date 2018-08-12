ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — ПРАЙМ. Непоследовательные действия американских властей приводят к тому, что устойчивость доллара подрывается и он становится рисковым инструментом для расчетов, считает первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"По сути доллар, который считался мировой валютой, его устойчивость подрывается. Действия американских властей, которые говорят, что введем сегодня одни ограничения расчетов, а завтра другие, действия американских властей подводят к тому, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов. Кому это нужно?", — сказал он в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По его словам, российские власти должны теперь строить политику с учетом возможных рисков, которые вытекают из действия американских коллег. "Собственно, это уже и происходит. Мы существенно уменьшили вложение наших резервов в американские активы. Речь идет и о золотовалютных резервах Центрального банка и как часть этих резервов — резервах правительства в лице ФНБ. Мы уменьшили вложения этих средств в американские бумаги", — сказал он.

Министр сообщил, что власти налаживают расчеты не в долларах. "В первую очередь, развиваем расчеты в национальных валютах, в евро в том числе, в китайских юанях. Это те валюты, которые безопасны, не проходят через американские банки и которые не подпадают под контроль американского казначейства. По сути, ограничиваем расчеты, сделки в американских долларах", — добавил Силуанов.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.