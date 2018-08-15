МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в июле 2018 года остался на уровне июня, при этом количество семей, покупающих эти товары, сократилось, а те, кто не отказывают себе в их приобретении — нарастили объёмы покупок, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В июле индекс "Кофе с молоком" составил 862 процентных пункта, что равняется июньскому значению. Изменения таких показателей, как пенетрация (число домохозяйств, купивших продукт), объёмы покупки и цены на товары, оказались незначительными и не смогли существенно повлиять на индекс", — отмечается в исследовании.

По сравнению с июнем в прошлом месяце в России на 2% выросло число домохозяйств, покупающих бутилированную воду. Число семей, которые покупают шоколад, молоко и кофе, наоборот, сократилось – на 0,5%, 2% и 3% соответственно. Тем не менее объёмы покупок по трём из четырёх составляющих индекса выросли.

В июле россияне стали покупать шоколадной плитки больше на 2%, молока – на 4,7%, кофе – на 4,5%. Вместе с тем, объем покупок бутилированной воды упал более чем на 10%. Все эти продукты по сравнению с июнем подорожали. Вода – на 1%, молоко – на 2%, шоколад – на 2,5%, кофе – почти на 8%.

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.

МЕНЬШЕ ШОКОЛАДА, БОЛЬШЕ ВОДЫ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс "Кофе с молоком" снизился на 2,6% — с отметки в 885 процентных пунктов. "Вероятно, причиной этому стало значительное снижение объёмов потребления шоколадной плитки", — отмечают авторы исследования.

По их данным, покупки молока в июле этого года по сравнению с июлем 2017-го выросли на 2%, воды – на 6%. С кофе тенденция обратная – его стали покупать на 2,5% меньше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали вода и кофе – на 6,5% и 8,5% соответственно. Молоко и шоколад, наоборот, подешевели – на 7% и 4%.

ДОРОГОЙ СТОЛИЧНЫЙ КОФЕ

В столице индекс "Кофе с молоком" по сравнению с прошлым месяцем подрос на 36 процентных пункта и составил 1056 процентных пункта. В столице, так же, как и по всей России, увеличилось количество домохозяйств, которые покупают воду – на 1,5%. Число московских семей, которые покупают остальные товары, входящие в индекс, снизилось на 2% по всем трём категориям.

"Объём потребления воды и кофе в столице резко упал – на 17% по сравнению с предыдущим месяцем. Зато сразу на 10% выросло потребление молока. На 2,5% больше стали покупать шоколада", — отмечает "Ромир".

Цена на молоко в Москве в июле осталась на прежних значениях. Все остальные продукты подорожали. Шоколад – на 7,5%, вода – на 9%, кофе вырос в цене сразу на 20%. "Вероятно, сочетание двух факторов – увеличение стоимости и рост потребления продуктов индекса — заставили подрасти и его значение за месяц", — заключают представители холдинга.