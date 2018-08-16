ПЕКИН, 16 авг /ПРАЙМ/. Российские компании в сфере робототехники пока не особо стремятся выходить на китайский рынок из-за опасений по вопросу обеспечения прав интеллектуальной собственности на свои технологии, заявила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

"Китай сам по себе очень специфичный, некоторые компании не готовы сюда везти свою продукцию, есть опасения касательно интеллектуальной собственности. Скорее людям сюда интереснее приехать и посмотреть, чтобы разобраться, как дела обстоят на рынке, нежели самим что-то показывать и продавать. Тем не менее, мы ищем форматы сотрудничества, для этого мы проведем в рамках конференции отдельный российско-китайских форум", — рассказала Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.

По ее словам, в России "есть компании, которые выходят на экспорт, но на китайский рынок смотрят пока с опасением", предпочтительнее для них европейские, американский и арабский рынки, но не Китай.

"Хотя именно здесь очень большой спрос на робототехнику, большой внутренний рынок, готовый к использованию этих технологий. Здесь в целом высок уровень общественной осведомленности о возможностях робототехники", — сказала она.

Говоря о том, почему российские компании не приехали на выставку в Пекине в этом году, Конюховская отметила, что "выехать сюда на конференцию для российских компаний нелегко".

"Во-первых, все нужно делать очень-очень заранее, особенно в вопросах транспортировки робота, прохождения таможенных процедур. Во-вторых, в основном робототехнические компании — это стартапы, у которых зачастую недостаточно собственных средств, чтобы покрыть расходы, связанные с участием в выставке", — добавила она.