ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг /ПРАЙМ/. Третья японская бизнес-миссия прибудет утром 17 августа в Южно-Курильск, сообщил в четверг РИА Новости сотрудник генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске Ясухико Симидзу.

"Делегация в составе 70 бизнесменов и чиновников различного ранга из Токио и ряда городов Хоккайдо прибудет утром 17 августа на Кунашир на пассажирском судне "Этопирика" из японского порта Немуро", — рассказал собеседник агентства.

По словам Симидзу, делегацию возглавляет специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. Гости разделятся на пять групп, которые будут работать по таким направлениям, как марикультура, туризм, сельское хозяйство, энергетика и утилизация твердых бытовых отходов.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В конце октября 2017 года для конкретизации пяти проектов совместной хозяйственной деятельности состоялась вторая поездка японской делегации на Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.