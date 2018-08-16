МЕХИКО, 16 авг /ПРАЙМ/. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо считает, что переговоры по модернизации Североамериканской зоны свободной торговли НАФТА могут не закончиться, как это планировалось, в августе.

США, Мексика и Канада ведут эти переговоры по настоянию американского президента Дональда Трампа. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее заявляли, что переговоры по НАФТА могут быть завершены в августе.

"Наша цель – продолжать переговоры, стараться решить проблемы, но мы не можем гарантировать это (завершение процесса в текущем месяце – ред.)", — приводит портал Financiero заявление Гуахардо после очередной серии консультаций в Вашингтоне.

Также он призвал партнеров по диалогу к гибкости для достижения компромиссов.

В четверг исполнился ровно год с момента начала переговоров по НАФТА. Пока сторонам не удалось добиться согласованной позиции в части модернизации соглашения, хотя на ряду направлений зафиксирован значительный прогресс.

Ранее США заявляли о возможности отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА. И Мексика, и Канада заявляли о заинтересованности сохранить трехсторонний формат переговоров.