С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг /ПРАЙМ/. Губернаторы Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и префектуры Хоккайдо (Япония) Харуми Такахаси планируют подписать "дорожную карту" по развитию сотрудничества на 2018-2022 годы.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, официальная делегация северной столицы России во главе с Полтавченко посетит город Саппоро (префектура Хоккайдо, Япония) 23-24 августа.

В состав делегации также войдут председатель законодательного собрания северной столицы Вячеслав Макаров, вице-губернатор Олег Марков, представители отраслевых комитетов Петербурга, предприятий городского хозяйства, деловых кругов, здравоохранения, образования и культуры.

"На встрече губернатора города на Неве и Харуми Такахаси в Саппоро планируется подписать протокол о плане мероприятий (дорожную карту) по развитию сотрудничества между Санкт-Петербургом и Хоккайдо на 2018-2022 годы. Санкт-Петербург готов развивать отношения с Хоккайдо в сферах здравоохранения, фармацевтической промышленности, переработки твердых бытовых отходов, создания беспилотных транспортных средств, водоснабжения и водоотведения, туризма, культуры и образования", — говорится в сообщении.

В Саппоро планируется подписать меморандум об обменах между Санкт-Петербургским государственным университетом и Префектурным медицинским университетом Саппоро и соглашение о сотрудничестве между петербургской средней общеобразовательной школой №83 и школой Sapporo Ritsumeikan.

В центре образования и культуры Саппоро также состоится концерт артистов Михайловского театра.