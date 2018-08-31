МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп уведомит конгресс США о заключении договора с Мексикой вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, торговые переговоры между США и Канадой окончились без соглашения.

"Неспособность двух стран преодолеть их разногласия на этой неделе означает, что президент Трамп, как ожидается, направит официальное уведомление в конгресс позднее в пятницу, заявив, что он все еще намеревается подписать пересмотренную версию соглашения о североамериканской зоне свободной торговли к концу ноября", — пишет издание.

Издание добавляет, что "в этом заявлении, вероятно, будет говориться о том, что он намерен продолжить работу только с Мексикой, но что он также открыт к продолжению переговоров с Канадой".

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). В среду министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу заключения нового договора о торговле.