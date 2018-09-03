МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Ростуризм исключил три юрлица "Натали турс" из единого федерального реестра туроператоров, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

"Исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения "Натали турс" ("Natalie tours") и единого сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.natalie-tours.ru: общество с ограниченной ответственностью "Панорама Тур" (ИНН 7709493430); общество с ограниченной ответственностью "Агентство путешествий "НАТАЛИ" (ИНН 7728146424); общество с ограниченной ответственностью Туроператор "Натали Турс" (ИНН 9705059120)", — говорится в документе.

Основное юрлицо туроператора "Натали турс" — "Панорама тур"— с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.