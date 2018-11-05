ВАШИНГТОН, 5 ноя /ПРАЙМ/, Татьяна Калмыкова. США восстанавливают жесткие санкции против ключевых секторов экономики Ирана после одностороннего выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Несмотря на то, что другие члены соглашения, включая союзников США, выступают против этих шагов, Вашингтон намерен агрессивно вводить санкции против тех, кто продолжит сотрудничество с этой ближневосточной страной.

Новый раунд санкций в понедельник затронет иранские энергетический и банковский сектора, судостроение, а также направление грузоперевозок.

Опрошенные РИА Новости американские эксперты и бывшие представители администрации полагают, что Тегеран продолжит соблюдать положения сделки, несмотря на вводимые рестрикции, и не будет из нее выходить. Однако это может измениться в том случае, если иранские власти придут к выводу, что администрация Дональда Трампа останется у власти на второй срок. Важную роль в их расчетах будут играть также предстоящие промежуточные выборы в конгресс и успех демократов.

"ИГРА ПРЕСТОЛОВ" ТРАМПА

В пятницу верховный главнокомандующий США опубликовал в соцсетях свое изображение на сером фоне с крупной надписью посередине: "Санкции близки". Это стало аллюзией на сериал "Игра престолов" и его самую знаменитую фразу "Зима близко", что сразу же породило десятки мемов в интернете (например, "Мюллер (спецпрокурор США) близок").

"Для президента Дональда Трампа все кажется игрой. Так что почему бы не опубликовать твит в виде мема Игры престолов со своим изображением по серьезному вопросу внешней политики?" — пишут журналисты Rolling Stone.

Бывший помощник президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли заявил РИА Новости, что нынешняя администрация одержима желанием нанести ущерб и дестабилизировать Иран, хотя открыто о смене режима никто не говорит.

Накануне госсекретарь Майк Помпео заявил, что США хотят, чтобы Иран стал "нормальной страной". В качестве достижения такой цели американская администрация восстанавливает все санкции против Ирана, отмененные ранее в результате достижения многостороннего соглашения по ядерной программе.

"Пятого ноября США введут санкции, снятые в рамках ядерной сделки, против иранского энергетического сектора, судостроения, сектора грузоперевозок и банковского сектора. Эти санкции ударят по ключевым секторам иранской экономики. Они необходимы для тех изменений, к которым мы стремимся. Чтобы максимизировать эффект кампании по оказанию давления, которую проводит президент, мы тесно работаем с другими странами для максимального сокращения иранского экспорта нефти", — сказал госсекретарь США.

Кроме того, минфин США в понедельник внесет около 700 организаций из Ирана в санкционный список. Те, кто продолжит вести с ними бизнес, рискует попасть под вторичные санкции США.

Впервые США открыто заявили и о том, что целью их санкций может стать международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT.

"SWIFT станет объектом введения американских санкций, если он предоставит услуги по передаче финансовых сообщений определенным иранским финансовым институтам, находящимся под санкциями. Мы рекомендовали SWIFT отключить любые иранские финансовые организации, которые мы внесли в список, настолько быстро, насколько позволяют технологии, чтобы избежать попадания под санкции", — сказал журналистам министр финансов США Стивен Мнучин.

Эксперт Атлантического совета Барбара Славин считает, что "Иран сделает все возможное, чтобы справиться с этими санкциями". Она отметила, что у страны есть "ряд способов, которые она использовала в прошлом, чтобы их обойти".

"Ключевым вопросом, конечно, является то, выйдет ли Иран из СВПД в результате этих санкций. Я все еще думаю, что нет. И если демократы хорошо выступят на наших промежуточных выборах во вторник, это будет стимулом для Тегерана, чтобы остаться в сделке до тех пор, пока Трамп не уйдет — предполагая, что его президентство продлится один срок", — заявила Славин РИА Новости.

Эксперт по Ирану также добавила, что "Россия и Китай будут играть большую роль в том, чтобы сохранить Иран в сделке, и Европа будет делать все, что может".

С ней согласен и Малли, который играл ключевую роль в формировании политики предыдущей администрации по Ирану, Ираку и странам Персидского залива, а также принимал участие в переговорах "шестерки" и Ирана по ядерной программе. По его мнению, в настоящее время экономические и политические расчеты Тегерана основаны на том, что президентство Трампа продлится один срок.

"Я думаю, что часть их расчета заключается сейчас в том, что они все еще думают, что это продлится два года, и потом будет другая администрация. Другая администрация может быть не идеальной, но по меньшей мере с ней можно будет работать. Если они будут убеждены или побоятся, что это будет два срока, тогда расчет может поменяться. Они, вероятно, не смогут продержаться шесть лет при интенсивных санкциях США, не реагируя на это", — сказал он в интервью РИА Новости.

ШЕСТИМЕСЯЧНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

В пятницу Вашингтон объявил, что сделает исключение для восьми стран из новых санкций против Ирана. Как ожидается, в понедельник будет опубликован их список.

При этом госсекретарь США уточнил, что эти исключения будут временными, на 180 дней, и сделаны они по причине того, что страны "сделали важные шаги для снижения импорта сырой нефти до нуля". Помпео уточнил, что в конечном итоге две юрисдикции полностью прекратят импорт нефти, а другие шесть будут импортировать нефть в крайне сокращенных объемах.

"У нас нет полного списка стран, которые получат исключения из санкций, но, исходя из сообщений, это Индия, Турция, Южная Корея и Япония. Очевидно, что администрация не сократила экспорт иранской нефти "до нуля" и не сможет этого сделать, не рискуя при этом огромным ростом стоимости нефти и дальнейшим сопротивлением со стороны американских союзников", — полагает Славин.

Впрочем, в Белом доме уверены, что, несмотря на сокращение экспорта иранской нефти, на энергетических рынках будет достаточно предложения.

"Соединенные Штаты уверены, что энергетические рынки останутся обеспечены нефтью, несмотря на сокращение поставок от Ирана. С августа 2017 по август 2018 года добыча нефти в Соединенных Штатах повысилась на 2,1 миллиона баррелей в день, а экспорт — более чем на 700 тысяч баррелей в день, увеличив ликвидность рынка. За следующий год производство Соединенных Штатов увеличится на 1 миллион баррелей в день или больше", — сообщили в администрации.

Администрация Трампа также работает "с поставщиками нефти во всем мире, чтобы увеличить их поставки", и ожидает, что "поставки нефтяных ресурсов на глобальных рынках будут идти в ногу с запросами рынка на конец 2018 года и спросом в 2019-м", подчеркнули в Белом доме.

"РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ"

Трамп в пятницу объявил, что вводимые против Ирана меры являются наиболее жесткими санкциями, которые США когда-либо вводили против этой страны. По его словам, "они уже оказывают разрушительное воздействие на иранскую экономику". Трамп добавил, что национальная валюта Ирана обесценилась за год на 70%, инфляция в октябре составила 37%, а в экономике начинается рецессия.

Американский лидер вновь пригрозил последствиями тем странам и компаниям, которые не прекратят бизнес с Ираном в ответ на действия США.

"Правительства и компании должны задаться вопросом, заслуживает ли риска продолжение сделок с Ираном", — сказал он.

При этом президент США настаивает на том, что санкции направлены против властей Ирана, а не граждан страны, хотя рецессия в экономике затрагивает, прежде всего, простых людей.

"Продажи продуктов питания, лекарств, медицинского оборудования и сельскохозяйственной продукции Ирану с давних пор выведены из-под действия санкций", — добавил он.

По словам Трампа, США по-прежнему готовы к достижению новой, "более всеобъемлющей сделки с Ираном, которая навсегда заблокирует ему путь к ядерному оружию, коснется всего спектра его злонамеренных действий и будет достойна иранского народа". До этого момента "исторические санкции" будут действовать в полной мере, предупредил президент.

Эксперты же считают стремления президента к новой "всеобъемлющей" сделке нереалистичными.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.