МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" в январе-сентябре 2018 года увеличила добычу жидких углеводородов на 1%, до 170,68 миллиона тонн, говорится в материалах компании.

"В результате смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ среднесуточная добыча жидких углеводородов компании в третьем квартале 2018 года составила 4,73 миллиона баррелей, увеличившись на 2,6% квартал к кварталу и на 3,4% год к году, благодаря эффективному восстановлению добычи на ряде зрелых активов (в основном, "РН-Няганьнефтегаз", "Варьеганнефтегаз", "РН-Пурнефтегаз", "Оренбургнефть")", — также говорится в сообщении.

Среднесуточная добыча за этот же период выросла на 0,5% — до 5,747 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. "Добыча углеводородов в третьем квартале 2018 года составила 72,4 миллиона тонн нефтяного эквивалента (5,83 миллиона баррелей н.э. в сутки) и 211,8 миллиона тонн н.э. (5,75 миллиона баррелей н.э. в сутки) за девять месяцев 2018 года, превысив уровень второго квартала 2018 года и девять месяцев 2017 года на 3,3% и 0,5% соответственно", — сообщила компания.