КИЕВ, 6 ноя /ПРАЙМ/. Украина может избежать дефолта по долговым обязательствам в 2019 году только при условии продолжения сотрудничества с МВФ, говорится в сообщении минфина Украины во вторник.

"Только при условии продолжения сотрудничества с МВФ Украина может избежать дефолта по долговым обязательствам. В следующем году мы должны направить на обслуживание и погашение долга более 400 миллиардов гривен (14,2 миллиарда долларов — ред.). В случае, если Украина выйдет из программы МВФ, страна потеряет доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов, и дефолт из призрачной угрозы превратится в реальную перспективу в следующем году", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минфин отмечает, что Украина должна отдать высокий приоритет фискальной устойчивости и продолжению сотрудничества с международными партнерами и кредиторами, в частности с МВФ, техническая миссия которого сейчас находится на Украине. Ведомство напоминает, что МВФ на рабочем уровне утвердил новую программу stand-by для Украины, а предпосылкой для утверждения программы советом фонда является выполнение Украиной взятых на себя обязательств в сфере фискальной стабильности и ответственности, а также сбалансированного бюджета и уменьшение бюджетного дефицита.

"Поэтому Украина должна воздерживаться от шагов, которые приведут к существенному сокращению доходов или увеличению расходов бюджета", — отмечает минфин.

Премьер Украины Владимир Гройсман 19 октября сообщал, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в текущем году по итогам принятия госбюджета на Украине на 2019 год.