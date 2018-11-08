ВАШИНГТОН, 7 ноя /ПРАЙМ/. Представитель госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что введение новых санкций против РФ по делу Скрипалей займет время, США тщательно изучат последствия вводимых санкций.

"Этот процесс занимает время, и мы хотим, чтобы санкции (были введены) верно. Мы должны аккуратно принять во внимание их эффект на интересы национальной безопасности США. Я ограничусь этим, но это то, к чему мы относимся серьезно", — заявил заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино на регулярном брифинге в среду.

Во вторник, 6 ноября, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. США заявляли, что в случае невыполнения этих условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций госдепа и конгресса США.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.