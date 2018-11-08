МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. США и КНР должны найти способ урегулирования вопросов с помощью переговоров, проводимых на принципах равенства и взаимной выгоды, заявил член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он все ближе к заключению торгового соглашения с Китаем.

Как сообщается, Ян Цзечи встретился в среду с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, обсудив двусторонние отношения.

"Американо-китайские торговые отношения носят взаимовыгодный характер. Обе стороны должны посредством равного и взаимовыгодного диалога вместе найти подходящее решение", — приводит слова Ян Цзечи сайт МИД КНР.

В свою очередь Болтон отметил, что президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.