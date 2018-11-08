ВАШИНГТОН, 8 ноя /ПРАЙМ/. США ввели санкции против министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил в четверг минфин страны.

Санкции против МГБ ЛНР введены в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", сообщил минфин США.

О введении санкций в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе ранее в четверг объявил в четверг спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер. Позднее минфин опубликовал санкционный список с указанием имен и организаций.