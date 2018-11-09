ВАШИНГТОН, 9 ноя /ПРАЙМ/. США рассчитывают сотрудничать с Китаем по санкциям против Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я выразил нашу надежду на дальнейшее взаимодействие с Китаем в отношении иранской ядерной и баллистической программ. Мы надеемся работать с правительством Китая и китайскими энергетическими компаниями по этому вопросу", — сказал Помпео по итогам двустороннего стратегического диалога двух стран, который прошел в Вашингтоне в пятницу.

Госсекретарь США отметил, что хотя между странами существуют разногласия, они продолжают работать по ряду важных вопросов, том числе иранской ядерной программе и денуклеаризации КНДР.