МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Совкомфлота" по РСБУ в январе-сентябре выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,2 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 23,2%, до уровня в 2,8 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла в 1,9 раза, составив 1,5 миллиарда рублей. Прочие доходы составили 2,3 миллиарда рублей, увеличившись на 27,4%.

Себестоимость продаж сократилась на 11,7% и составила 1,3 миллиарда рублей. Текущий налог на прибыль вырос на 18,8%, до уровня в 111,6 миллиона рублей. Активы с начала года сократились на 4,1% и составили 28,9 миллиарда рублей.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.