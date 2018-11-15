БРЮССЕЛЬ, 15 ноя /ПРАЙМ/. ЕС и Британия договорились в рамках проекта соглашения по Brexit, который еще предстоит утвердить в ЕП и британском парламенте, сохранить все совместные финансовые обязательства.

ЕК обнародовала в среду вечером проект соглашения об упорядоченном выходе, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру.

"Мы договорились, чтобы все финансовые обязательства, принятые в составе 28 стран ЕС, выполнялись, все финансовые обязательства. Мы вместе хотим успокоить всех участников проектов и регионы, получающих поддержку из бюджета ЕС", — заявил журналистам главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.