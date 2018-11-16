МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Министр финансов Германии Олаф Шольц и его французский коллега Бруно Ле Мэр согласовали концепцию создания бюджета еврозоны, сообщает издание Spiegel со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что министры планируют представить концепцию Еврогруппе в понедельник. По данным издания, заседание станет подготовкой к декабрьскому саммиту ЕС, на котором будут приняты решения по реформе еврозоны.

В документе указано, что по требованию Германии бюджет еврозоны должен стать частью бюджета ЕС, так как это обеспечит соблюдение обычных правил бюджетного контроля и участие парламента в принятии решений. Кроме того, в документе содержатся конкретные предложения по расходованию средств. Однако размер будущего бюджета еврозоны не указан, предполагается, что его определят главы государств и правительств.

Ранее кабинет министров ФРГ сообщил, что Германия и Франция выступают за формирование бюджета еврозоны с 2021 года.