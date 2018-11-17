ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Ни в холодной, ни в торговой войне никогда не будет победителей, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом саммите АТЭС.

"История доказала, что конфронтация, вне зависимости от того, холодная это война, горячая или торговая война, победителей в ней не будет", — сказал китайский лидер.

Он подчеркнул, что "не существует таких проблем, которые страны не смогли бы решить путем диалога и консультаций".

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.