ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Глава банка ВТБ Андрей Костин считает преждевременным раскрывать содержание открытого письма, которое он пообещал направить участникам Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Во-первых, я упоминал открытое письмо, я его готовил к открытию Давоса. Как известно, Давос откроется только в конце января, поэтому об этом сейчас рано говорить, о моментах, которые там будут", — сказал он журналистам в кулуарах саммита АТЭС, отметив, что надеется на разрешение ситуации.

По данным издания Financial Times, предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума, которая пройдет с 22 по 25 января. Пресс-служба ВТБ сообщила РИА Новости 7 ноября, что Костин проинформирован об отказе организаторов экономического форума в Давосе в его участии в этом мероприятии, и свою позицию по этому вопросу он изложит в виде открытого письма к участникам форума.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентом Швейцарии. Тем не менее президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что российские бизнесмены сами в праве решать вопрос своего участия в форуме.