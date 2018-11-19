ТОКИО, 19 ноя /ПРАЙМ/. Токио готово и впредь продолжать усилия для развития плана укрепления экономических связей с Москвой, заявил в понедельник министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Я как министр, отвечающий за вопросы экономического сотрудничества с Россией, объединяя усилия японского правительства, готов и впредь прилагать усилия для конкретизации и усовершенствования плана укрепления экономических связей между нашими странами", — сказал Сэко, выступая на совместном заседании российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству в Токио.