МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в среду в Сочи встретится с главой Абхазии Раулем Хаджимбой, чтобы обсудить перспективы расширения социально-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества государств", — говорится в сообщении.

Глава абхазского МИД Даур Кове в свою очередь сообщил журналистам, что это плановая встреча двух лидеров.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.

В сентябре, поздравив с Днем Победы и Независимости, Путин заверил, что Россия и дальше будет оказывать содействие властям и народу Абхазии. Российский президент отмечал существенные успехи Абхазии в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности, достигнутые за годы, прошедшие со времени провозглашения независимости.

РФ и Абхазия выстраивают сотрудничество в области обеспечения безопасности, в том числе, по линии вооруженных сил, а также деятельности пограничных служб.

Россия также оказывает Абхазии финансовую поддержку. В октябре сообщалось, что объем помощи Абхазии со стороны РФ за 10 лет составил 44 миллиарда рублей, при этом объем безвозмездной помощи нарастает. В 2018 году для Абхазии в российском бюджете предусмотрено порядка 8,6 миллиарда рублей, заявляли в министерстве по делам Северного Кавказа.

Также реализуется инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы. Объем финансирования в рамках программы составляет около шести миллиардов рублей.

Инвестпрограмма направлена в первую очередь на восстановление объектов социальной сферы, дорог, объектов инфраструктуры, энергетического хозяйства республики, объектов реального сектора экономики, в основном, сельскохозяйственной направленности.

В 2017 году в рамках реализации программы социально-экономического развития Абхазии было введено в эксплуатацию около 70 объектов.