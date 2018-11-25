МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Абоненты ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) столкнулись со сбоем в сети компании, из-за чего не работает доступ в интернет, свидетельствуют сообщения на сайте dowdetector.

О сбоях сообщают жители разных районов столицы. Больше всего жалоб (53%) касаются недоступности интернета.

На странице МГТС в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что оператор работает над устранением сбоя.

"Друзья, мы знаем, что у некоторых клиентов сейчас может быть ограничение доступа к интернету. Это временная ситуация. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить сервис как можно быстрее. Приносим извинения и надеемся на понимание", — говорится на странице компании в соцсети.