МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. "Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу Апелляционный суд столичного округа Колумбия подтвердил отказ в иске "Лаборатории Касперского" по запрету ее продукции в госучреждениях США. Апелляционная инстанция согласилась с решением нижестоящего суда, что истцы не обосновали свой иск, что у суда нет юрисдикции в данном вопросе и что даже если бы иск был удовлетворен, это не повлияло бы на запрет программ "Касперского".

"Лаборатория Касперского" выражает сожаление, что апелляционный суд в США подтвердил решение нижестоящего суда по делу компании. Несмотря на это решение, "Лаборатория Касперского" продолжит предоставлять ведущие в отрасли решения кибербезопасности своим клиентам в США и другим заказчикам по всему миру", — сказали в компании.