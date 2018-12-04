МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение размещать на бутылках со спиртным надпись о вреде алкоголя, пишут "Известия" со ссылкой на отзыв к соответствующему законопроекту, подписанный замруководителя службы Алексеем Доценко.

В то же время в ФАС сочли излишним размещение рисунков, демонстрирующих тяжелые социальные последствия употребления спиртного.

"Ранее указанная мера уже была введена в отношении табачных изделий, при этом доказательства ее эффективности до настоящего времени не представлены", — цитирует документ газета.

Законопроект об информировании потребителей спиртных напитков о вреде алкоголя был внесен в Госдуму в октябре депутатом от фракции ЛДПР Владимиром Сысоевым.

Законопроект предлагает установить порядок доведения до потребителей информации о вреде употребления алкогольной продукции. Обязательное размещение рисунков, демонстрирующих тяжелые социальные последствия употребления спиртного, предусматривается только для спиртных напитков, то есть алкогольной продукции, которая произведена с использованием этилового спирта, в том числе водка и коньяк.

В документе отмечается, что для остальных видов алкогольной продукции, таких как вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха, порядок доведения информации о вреде их употребления для здоровья будет устанавливать правительство.