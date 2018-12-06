МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. "Яндекс" в четверг начинает продажи собственного смартфона — "Яндекс.Телефон" — в своем магазине в центре Москвы.

В пятницу смартфон появится в 350 магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" более чем в 100 городах по всей России и в их интернет-магазинах, в салонах "Билайн" в Москве, а также на маркетплейсе "Беру".

В "Яндексе" уверены, что телефонов хватит всем желающим, но при этом объем первой партии устройств компания не раскрывает. Ограничений по количеству смартфонов, который может приобрести один покупатель, не будет. "Ограничений по количеству нет — мы подготовились, и смартфонов хватит всем желающим", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

Интернет-компания представила свой смартфон с голосовым помощником "Алиса" на презентации в среду. Телефон работает на ОС Android 8.1. Он оснащен двумя основными камерами (разрешением 16 Мп и 5 Мп) и одной фронтальной (5 Мп), восьмиядерным процессором Snapdragon 630 и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160x1080 точек. Сканер отпечатка позволяет разблокировать телефон одним прикосновением, а технология NFC — использовать аппарат для бесконтактной оплаты покупок. Телефон поддерживает платежные системы "Яндекс.Деньги" и Google Pay.

Устройство также имеет слоты для двух sim-карт. Мощность аккумулятора — 3050 мАч, что позволит "Яндекс.Телефону" работать до 24 дней в режиме ожидания, до 10 часов при работе в интернете через Wi-Fi и до 90 часов музыки. По умолчанию в телефоне установлено 8 предложений, которые можно удалить. В телефоне есть определитель номера, который подключен к базе "Яндекс.Справочника", где собраны контакты множества организаций.

В июле "Яндекс" начал продажи своего первого устройства — "умной" колонки "Яндекс.Станция" на базе голосового помощника "Алиса". В день старта продаж к магазину компании выстроилась очередь, первая партия устройств была распродана за несколько часов, до окончания работы магазина. При этом действовало ограничение по продаже — не более двух устройств одному покупателю.