МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Депутаты Верховной рады приняли во втором чтении законопроект, согласно которому до конца года будут увеличены расходы на выплату пенсий, доплаты за работу в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС и модернизацию антарктической станции "Академик Вернадский".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в этом году предназначенные на выплату социальных пособий госсредства были сэкономлены в размере 7,2 миллиарда гривен (около 257,3 миллиона долларов). Было принято решение о перераспределении средств. Также на него повлияли демографическая ситуация (в том числе снижение рождаемости), состояние рынка труда, изменение уровня дохода населения, изменения в законодательстве.

"За" проголосовали 242 народных депутата… Украинский парламент увеличил расходы на выплату пенсий – 10,7 миллиарда гривен (около 382, 6 миллиона долларов – ред.), на доплаты за работу в зоне отчуждения в районе ЧАЭС – 227,4 миллиона гриве (около 8 миллионов долларов – ред.), на модернизацию антарктической станции "Академик Вернадский" – 27,6 миллиона гривен (около 98 тысяч долларов – ред.)", — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Рады.