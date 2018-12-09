МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Агрегатор такси "Яндекс.Такси" отказался от функции отложенного заказа машины в Москве из-за новых правил парковки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что с 15 декабря в центре Москвы поднимется цена на парковку. Тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, также с 15 до 5 минут сократится время оплаты парковки, нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников, а также будут введены точечно по конкретным улицам. Кроме того, на 237 улицах в центре города будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям.

"Теперь заказать "Яндекс.Такси" в Москве можно только с подачей на ближайшее время. Это связано с тем, что в центре города вводятся новые правила парковки. Согласно им, водители смогут бесплатно парковаться не дольше 5 минут. При этом, мы сохранили услугу бесплатного ожидания – 3–5 минут в зависимости от тарифа", — сказал представитель "Яндекс.Такси".

В компании заверили, что нововведение не отразится на качестве сервиса.

"Когда мы вводили функцию отложенного заказа, машин на линии было значительно меньше. Поэтому для того, чтобы пользователям не приходилось долго ждать такси, мы давали возможность оформить поездку заранее. Сейчас автомобилей стало в десятки раз больше, а среднее время ожидания машины в Москве составляет всего 3-5 минут даже когда спрос на такси высокий", — отметили в пресс-службе.