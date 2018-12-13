МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Продление экономических санкций против России на полгода — это формальность, на которую не стоит обращать внимание, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В четверг глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации минских соглашений.

"Мы уже забыли про все эти решения, уже на них не обращаем внимание. И считаем, что это такая формальность, которая нас особенно не интересует", — сказал Аксаков.