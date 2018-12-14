МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Правительство России утвердило перечень аэропортов и портов, в которых допускается размещение магазинов беспошлинной торговли (duty free) в зонах прилета, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Как сообщалось ранее, сейчас такие магазины работают только в зонах вылета, однако Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет продавать беспошлинные товары и в зонах прилета.

В перечень, подготовленный Минфином, вошли 79 аэропортов, 37 морских портов, а также три речных порта. Поясняется, что в него включены все воздушные, морские и речные пункты пропуска через государственную границу России, "имеющие пассажирскую составляющую".

"Утвердить прилагаемый перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых допускается реализация товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным или водным транспортом", — говорится в документе.