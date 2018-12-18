МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Правительство России выделит более 12 миллиардов рублей 27 регионам на развитие и модернизацию автомобильных дорог, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", — говорится в распоряжении.

Уточняется, что 8,1 миллиарда рублей будут выделены 14 регионам на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов. Еще 2,9 миллиарда рублей предоставляются девяти субъектам на ремонт и развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Также 623 миллиона рублей выделят пяти регионам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных сооружений. Кроме того, 400 миллионов рублей будут направлены в Новосибирскую область на проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства.