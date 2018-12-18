МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Кабмин Украины по представлению министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц (МВОТ) предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) расширить санкции в отношении РФ, сообщила пресс-служба МВОТ.

Согласно распоряжению кабинета министров, предлагается применить санкции к 23 физическим лицам, занимающимся археологическими поисковыми работами в Крыму. Также ограничения предлагают для лиц, которые участвовали "в мероприятиях, направленных на легитимизацию возврата Крыма в Россию", а также некоторых российских предприятий и предприятий из стран Европы, которые сотрудничали с ООО "Титановые инвестиции" в Армянске (Крым).

Кроме того, в санкционный список предлагается внести 14 юридических лиц, поставляющие материалы, оборудование и услуги для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ в Крыму, и некоторые юридические лица, привлеченные к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскою паромную переправу.

Также предлагается принять санкционные меры к некоторым физическим лицам, которые являются руководителями или учредителями, юридическими лицами, привлеченными к строительству моста через Керченский пролив.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. РФ обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Несмотря на это Киев ввел против РФ ряд санкций.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".