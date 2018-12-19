ЭР-РИЯД, 19 дек /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия остается привлекательной для иностранных инвесторов, несмотря на политическое напряжение вокруг страны, связанное с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, заявил на пресс-конференции министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед ибн Абдулла аль-Джадаан.

"Королевство все еще продолжает привлекать огромное количество инвесторов, ряд подписаний с иностранными инвесторами произошло во время конференции Future Investment Initiative (в конце октября — ред.)", — сказал министр, отвечая на вопрос о том, нет ли у него опасений, что из-за убийства журналиста Саудовская Аравия будет испытывать трудности с привлечением иностранных инвестиций, которые важны для реализации программы реформ.

"И помимо этого, количество инвестиционных лицензий для иностранных инвесторов, выданных в 2018 году, в два раза превысило количество лицензий, выданных в 2017 году. Тогда их было 350, но сейчас их свыше 700", — добавил министр.

"Так что я думаю, те огромные возможности, которые открывает программа реформ "Видение-2030" (Vision 2030), ее инициативы для нашей экономики… и эти цифры говорят сами за себя", — резюмировал глава минфина Саудовской Аравии.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.