ВАШИНГТОН, 19 дек – ПРАЙМ. Министерство финансов США внесло в среду в санкционный лист российскую гражданку, сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову, говорится в документах минфина США, опубликованных на сайте ведомства.

В санкционном листе минфина США Хусяйнова указана как российская гражданка, проживающая в Петербурге.

В отношении Хусяйновой США ранее выдвинули обвинения о вмешательстве в выборы в США. Россиянка, как заявляют в минфине, связана с компанией Concord Management and Consulting, в обвинительном заключении Хусяйнову называли сотрудницей компании Project Lakhta. Ей вменяют участие в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов.

Минфин США в среду внес с санкционные списки 18 россиян, в том числе, как утверждает американское ведомство, 15 сотрудников российской разведки. Санкции связаны с ситуацией на Украине и вмешательством в выборы в США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".