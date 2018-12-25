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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— С суверенностью в завтрашнем дне — Эксперты при правительстве оценили затраты на автономный рунет — Законопроект о "суверенном интернете" при реализации создаст риски нарушения работы рунета и чрезмерно расширит полномочия Роскомнадзора по прямому управлению отраслью связи, считают в Экспертном совете при правительстве РФ. Для компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 млрд руб. в год, утверждают эксперты. Авторы проекта настаивают, что закон необходим, как раз чтобы обеспечить стабильную работу интернета, а затраты уже заложены в нацпроект "Цифровая экономика".

— "Все эти истории о том, что нам не хватает денег,— пока это фейк" — Врио главы Сахалина Валерий Лимаренко о своем назначении и проблемах региона — Выходец из структур "Росатома", врио главы Сахалина Валерий Лимаренко рассказал корреспонденту "Ъ" Андрею Перцеву, что думал над предложением возглавить островной регион "пару дней". Он не против поработать с командой своего предшественника Олега Кожемяко, считает, что денег в бюджете региона достаточно, главное — грамотно их осваивать. Также он пояснил, почему будет баллотироваться в губернаторы как самовыдвиженец.

— "Трудно забегать вперед, даже на несколько месяцев" — Глава Минэнерго Александр Новак о сделке с ОПЕК и газовых турбинах — Несмотря на осенний рост цен на нефть, России в начале декабря пришлось продлить соглашение с ОПЕК о сокращении добычи. Почему это произошло, как развивается ситуация на рынке топлива и зачем нужна "свежая кровь" в регулировании электроэнергетики, "Ъ" рассказал министр энергетики Александр Новак.

— Деньгам граждан снизят рейтинг — Средства покупателей квартир доверят сотне банков — Правительство планирует снизить требования к рейтингам банков, которые смогут открывать эскроу-счета. Именно на них будут размещать средства покупателей строящегося жилья, чтобы избежать повторения истории с обманутыми дольщиками. После изменений число таких банков вырастет в полтора раза. В результате выбрать банк застройщикам будет проще, но и риски тоже возрастут, причем лягут они в случае отзыва лицензии у кредитной организации на плечи Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Средства на эскроу-счетах страхуются государством в объеме в несколько раз выше стандартного.

— Статистиков меняют на смене тренда — Новый глава Росстата попытается подготовить ведомство к большим изменениям — Дмитрий Медведев своим распоряжением сменил главу Росстата: Александр Суринов отправлен в отставку, на его место назначен Павел Малков, ранее глава департамента госуправления Минэкономики, занимавшийся, в частности, работой МФЦ. Господин Малков уже заявил, что намерен улучшать качество госстатистики — в последние годы его регулярно критиковали эксперты. Впрочем, надежды на быстрое и технологичное решение проблем Росстата вряд ли оправданны.

— Регионы вгляделись в нацпроекты — Правительство обсудило их исполнение с губернаторами — В понедельник президиум совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал главам регионов возможность высказать свои замечания к тому, как Белый дом будет выполнять требования майского указа Владимира Путина. Услышав от губернаторов просьбу разрешить типовые проекты социальных объектов, Дмитрий Медведев возмутился тем, что это до сих пор не сделано, и потребовал от профильного вице-премьера и главы Минстроя "вытащить их на свет божий". В области жилого строительства вопросы вызвал переход застройщиков на проектное финансирование — регионы просили частично отложить реформу или хотя бы дать им право делать исключения из новых правил. Также губернаторов беспокоил дефицит битума в связи с дорожным строительством и рост цен на него — будет ли правительство вмешиваться, определится в начале 2019 года.

— Скрытые зеленые резервы — Всемирный банк предложил рецепт экологизации экономики — Для преобразований, связанных с переходом к зеленой экономике, России потребуется от 4 трлн до 8 трлн руб., считают эксперты Всемирного банка. В своем исследовании о зеленом финансировании они предлагают определить национальное ведомство, ответственное за такой процесс, разработать план действий по развитию сектора, пересмотреть климатические и экологические целевые показатели, а также включить зеленую повестку в мандаты государственных институтов развития и в систему госзакупок.

— Россияне измеряют рождаемость в рублях — Мониторинг социальной политики — Среди всех мер соцподдержки рождаемости россиян интересуют прежде всего денежные выплаты. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, проанализировав результаты проведенной Росстатом микропереписи населения. В рамках этого исследования мужчин и женщин просили отранжировать как уже существующие, так и возможные меры по поддержке рождаемости (беспроцентная ссуда для покупки жилья, право на гибкую занятость, свободные места в детском саду).

— Пресечение без меры — Нормы УПК о досрочном аресте оспорили в Конституционном и Европейском судах — Как стало известно "Ъ", в Конституционный суд РФ (КС) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подано несколько жалоб осужденных в РФ на арест в зале суда до вступления в силу обвинительного приговора. Брать под стражу находившихся на свободе лиц в момент назначения им реальных сроков позволяет Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). Суды ежегодно избирают эту меру пресечения в 90 тыс. приговоров, и оспорить ее практически невозможно: выйти из СИЗО до апелляции удалось лишь фигурантам громких дел Алексею Навальному и гематологу Елене Мисюриной. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) и Институт государства и права РАН призывают запретить эту практику, но КС пресечь ее до сих пор отказывался.

— Островной вопрос к будущему — Чего ждут от Валерия Лимаренко на Сахалине — Бывший глава одной из ключевых структур "Росатома" ИК АСЭ Валерий Лимаренко сменил на посту главы Сахалина Олега Кожемяко, избранного в декабре главой Приморья. Затянувшаяся пауза между отставкой прежнего губернатора и назначением врио подогрела в регионе слухи о возможном присоединении Сахалина к Приморью и планах федерального центра лишить регион доходов. Какие проблемы оставил господину Лимаренко предшественник и как нового врио приняли на острове, разбирался "Ъ".

— Обезболивание обсудят с полицейскими — Татьяна Голикова ожидает в феврале принятия закона о паллиативной помощи — Создание системы учета нуждающихся в наркотических обезболивающих и итоги реализации "дорожной карты" по обезболиванию обсудили на последнем в 2018 году заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Председатель совета вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что закон, который должен регламентировать многие аспекты паллиативной помощи (принятие ожидается в феврале 2019 года), не будет содержать норм о декриминализации выписки наркотических обезболивающих нуждающимся, "это функция правоохранительных органов". Вице-премьер, впрочем, пообещала, что "будет с этим работать".

— В обвинении правозащитника наметился лишний эпизод — В СКР усомнились в крупном хищении Дениса Набиуллина — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) решил проверить обоснованность уголовного преследования члена общественной наблюдательной комиссии Москвы Дениса Набиуллина, обвиняемого в мошенническом получении от подследственного банкира Ильдара Клеблеева 300 тыс. руб. и $500 тыс. за обещание освобождения того из-под стражи. Для этого по жалобе адвоката было возобновлено уже законченное дело в отношении Дениса Набиуллина. Защита надеется, что в итоге нового разбирательства один из эпизодов будет прекращен.

— Авраам Руссо выступил на шесть томов — Дело о похищении певца направлено в Генпрокуратуру — Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо, совершенном в 2004 году. По версии следствия, преступление организовал находящийся в розыске экс-владелец столичного Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который хотел заставить господина Руссо подписать договор о ведении концертной деятельности на условиях предпринимателя. Фигурантов суд ограничил в сроках ознакомления с делом, поэтому материалы расследования уже направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Защита считает, что эта спешка вызвана тем обстоятельством, что в конце января уже истекает срок давности по этому преступлению.

— В деле Оюба Титиева убавилось очевидности — Адвокаты правозащитника указали на массовое отключение видеорегистраторов — В Шалинском районном суде Чечни состоялось последнее в этом году заседание по делу главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, обвиненного в хранении наркотиков. Сторона защиты рассказала о ряде важных доказательств, в том числе о массовом отключении видеокамер в селе Курчалой, записи которых могли бы пролить свет на обстоятельства задержания господина Титиева. В следующем году защита обещает сюрпризы для оппонентов.

— Владимир Путин ждет Александра Лукашенко на серьезный договор — Президенты России и Белоруссии обсудят "глубокую интеграцию" двух стран — Президенты РФ и Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят завтра в Москве все проблемные вопросы — от цены на газ и последствий для Минска налогового маневра в нефтяной отрасли, до более тесной интеграции в рамках договора о создании Союзного государства. Господин Лукашенко анонсировал "непростые" переговоры и дал понять, что суверенитетом не поступится. У российской стороны настрой жесткий: собеседники "Ъ" в правительстве расценивают позицию Белоруссии как "иждивенческую".

— Дональд Трамп ошибся выходом — Предстоящий вывод войск из Сирии вызвал новый кризис в Вашингтоне — Уходящий в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американского контингента из Сирии. Его директива призвана воплотить в жизнь решение Дональда Трампа, вызвавшее резкий протест как в Конгрессе, так и в администрации США. Впрочем, несмотря на растущую изоляцию в Вашингтоне, Дональд Трамп отступать не намерен. Учитывая приближение президентских выборов 2020 года, он делает ставку на избирателей, идя наперекор политическому истеблишменту.

— В голосе нефтяников зазвучал металл — Компании жалуются на подорожание труб для скважин — Российские нефтекомпании недовольны ростом цен на трубы. Как выяснил "Ъ", на прошлой неделе на совещании в Белом доме вопрос поднял глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, а до этого в декабре в правительство обращался ЛУКОЙЛ. Нефтяники считают несправедливым, что им приходится ограничивать цены на топливо, а металлурги могут повышать стоимость своей продукции. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу и ФАС провести проверку. Трубники объясняют рост цен подорожанием сырья — металлолома, на который действует низкая экспортная пошлина.

— 5G готовят к объединению — Операторы согласились совместно использовать частоты — Союз LTE, объединяющий МТС, "МегаФон", "Вымпелком" и Tele2, согласился поддержать создание консорциума для совместного использования частот 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Но эти частоты операторам пока не выделили: развитие технологии в этом диапазоне не согласовано с силовыми ведомствами. Вместо этого государство пока разрешило тестировать 5G в менее привлекательном для компаний диапазоне, не исключая, что консорциум в итоге может и не сложиться.

— Россияне вчитались в меню — Они все чаще экономят в ресторанах — Несмотря на то что россияне стали чаще ходить в рестораны, за год средний чек заведений общественного питания почти не изменился. Стремящиеся экономить посетители все более придирчиво смотрят меню, отказываются от алкоголя и прохладительных напитков, ждут скидок и спецпредложений. Единственным растущим сегментом рынка по-прежнему считается фастфуд, который привлекает посетителей большими порциями и выгодными комбо-предложениями по доступным ценам.

— Гладко было до бумаги — Владимир Дзагуто о том, что согласовать АЭС сложнее, чем строить — Финская Fennovoima — заказчик сооружаемой по российскому проекту АЭС Ханхикиви-1 — 24 декабря сообщила, что разрешение на ее строительство ожидается не в 2019–2020 годах, а только в 2021 году. А ввод блока произойдет тогда уже в 2028 году, на четыре года позже изначального срока. Разработку графика проекта Fennovoima рассчитывает закончить с RAOS Project (структура "Росатома") в первом квартале 2019 года.

— С авторынка какой спрос — Консенсус-прогноз роста на 2019 год — 5% — Рост спроса на легковые и легкие коммерческие автомобили в России в 2019 году замедлится вдвое, примерно до 5%, ожидают на авторынке. В негативном сценарии концерны и дилеры допускают, что реализация машин останется на уровне 2018 года. В первом квартале, традиционно низком с точки зрения автопродаж, рынок может даже выйти в минус на фоне в том числе перераспределения спроса на конец 2018 года. В то же время ажиотажа в декабре из-за грядущего повышения НДС до 20% ни дилеры, ни концерны не наблюдают.

— У "Сафмара" не нашлось места "Открытию" — НПФ группы планируют списать облигации холдинга — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы "Сафмар" семьи Гуцериевых до конца года могут списать принадлежащие им облигации "Открытие Холдинга" почти на 20 млрд руб. Таким образом, по 2018 году эти НПФ с большой долей вероятности могут разнести по счетам клиентов убытки. По мнению экспертов, такой подход оправдан: так эти результаты не будут выбиваться на фоне аналогичных потерь ряда коллег по цеху, который ранее инвестировал в эти активы.

— "РусГидро" перекрыли воду — Бурейская ГЭС проработает 50 дней — Река Бурея в Хабаровском крае почти полностью оказалась перекрыта оползнем выше Бурейской ГЭС "РусГидро". Станция пока продолжает работать в штатном режиме, воды в водохранилище хватает, утверждают в компании. По расчетам "Ъ", при сохранении текущей ситуации Бурейская ГЭС, на которую приходится около 17% производства электроэнергии в энергосистеме Дальнего Востока, сможет проработать еще примерно 50 дней.

— Алюминий дешевеет без санкций — В понедельник цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) впервые с августа 2017 года опустилась ниже уровня $1900 за тонну. По данным агентства Reuters, стоимость трехмесячного фьючерса на поставку металла достигала отметки $1893 за тонну. Это на 1% ниже значений закрытия предыдущего дня. За два месяца уверенного снижения алюминий подешевел более чем на 15%, причем за последнюю неделю потерял в цене 3%.

— "Первому" подали телесигнал — Канал накопил долг перед "Останкино" — Телецентр "Останкино" через суд потребовал взыскать с "Первого канала" и его основного поставщика контента "Красный квадрат" долги на 160 млн руб. и 63 млн руб. соответственно. Источники оценивают накопленную задолженность "Первого" и его подрядчиков перед телецентром в 1 млрд руб. Проблема в сокращении господдержки, считают партнеры телеканала: в этом году "Первый" получил вдвое меньше субсидий, а расходов нес больше.

— Катетеры выводят из монополии — Условия доступа к госзакупкам медизделий изменились — Правительство изменило постановление, устанавливающее механизм предоставления преференций производителям медизделий из поливинилхлорида (ПВХ) на госзакупках. Раньше их могла получить только компания "Медполимерпром", теперь же на них могут претендовать и другие участники рынка. "Медполимерпром", в свою очередь, опасается банкротства из-за внесенных изменений и намерен добиваться их отмены.

— Рубль удобрил пшеницу — Экспортные цены на нее достигли максимума за четыре года — Увеличение стоимости российской пшеницы на внутреннем рынке, вызванное активным предновогодним спросом и ослаблением рубля, привело и к росту экспортных цен. За прошлую неделю они достигли $237–238 за тонну, что стало максимумом с декабря 2014 года. В первые месяцы 2019 года котировки могут превысить и отметку в $245 в связи с сокращением предложения зерна.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Против бывших руководителей "ФК Открытие" расследуется уголовное дело — Перед санацией банка они заменили обеспеченные недвижимостью кредиты на нерыночные облигации структур O1 Group Бориса Минца — В отношении бывшего менеджмента "ФК Открытие" и неустановленного круга лиц заведено уголовное дело, рассказал "Ведомостям" предправления банка Михаил Задорнов. Следственный комитет возбудил дело весной 2018 г. после обращения в прокуратуру временной администрации "ФК Открытие", объяснил он: "Сейчас идет следствие". Имена подозреваемых и статью УК, по которой заведено дело, Задорнов не назвал. Представители Следственного комитета и Генпрокуратуры на запросы "Ведомостей" не ответили.

— Арбитраж пересчитал "гонорар успеха" по минимальным расценкам — Космические выплаты адвокату НПО имени Лавочкина признаны ничтожными — Договор между адвокатом Игорем Третьяковым и НПО им. Лавочкина признан недействительным, так как выплаты за его услуги во много раз превысили "известную разумную стоимость однородных услуг", говорится в решении Арбитражного суда Московской области по иску прокуратуры.

— "Голос" представил свидетельства фальсификаций на выборах губернатора Приморья — Итоги голосования на 47 участках Владивостока должны быть отменены, настаивают авторы доклада — Выборы губернатора Приморского края 16 декабря прошли при ослабленном общественном наблюдении и сопровождались фальсификацией на участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней образца 2010 г. (КОИБ-2010), сказано в докладе движения "Голос". По мнению экспертов, копии итоговых протоколов с этих участков имеют явные признаки подделки.

— Уход американских войск из Сирии активизирует действия остальных игроков — Больше всех могут пострадать союзники США курды — Представитель Пентагона подтвердил в воскресенье, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии. Все участники сирийского конфликта постараются извлечь выгоду из создавшегося вакуума силы после вывода американских войск, наибольшую опасность решение Трампа представляет для сирийских курдов, считают американские эксперты.

— НПФ недосчитались десятков миллиардов рублей в "московском банковском кольце" — Несколько крупных фондов ничего не зарабатывают для своих пенсионеров — Санация трех банковских групп – "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка – обошлась ЦБ в 2,8 трлн руб. Но за их проблемы до сих пор расплачиваются еще и люди, чьи пенсионные накопления хранятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), инвестировавших в бумаги этих банков или связанных с ними компаний.

— С назначением нового руководителя Росстата служба получила надежду на модернизацию — Но верят в нее пока не все — Председатель правительства Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова, руководившего службой девять лет, и назначил Павла Малкова, директора департамента государственного управления Минэкономразвития. В интервью "Интерфаксу" Малков заявил, что сосредоточится на реформе системы статистики и проведении всероссийской переписи населения в 2020 г. Он также сказал, что правильнее говорить не о реформе, а о модернизации самого Росстата.

— Предправления "ФК Открытие": "Не всё надо делать публичным" — Михаил Задорнов – об отношениях с бывшими собственниками санируемого банка, о первых результатах и о том, как будет продавать банк — Через неделю будет ровно год, как Михаил Задорнов пришел в санируемый банк "ФК Открытие". За это время Центробанк закрыл дыру, предоставив капитал, а новая команда банка расчистила баланс, начала заново отлаживать бизнес-процессы и продолжила переговоры как с бывшими собственниками самого банка, так и с владельцами крупнейших компаний-заемщиков. Заняться всем в этом году не удалось, признает Задорнов, но считает, что команда справилась по максимуму.

— "Газпром" не снизит расходы даже после завершения всех масштабных строек — Инвестпрограмма компании останется на уровне более 1 трлн рублей — "Кратного снижения инвестиционной нагрузки не произойдет", – рассказал зампред правления "Газпрома" Алексей Круглов в интервью корпоративному изданию компании. На 2018–2019 гг. приходится пик капитальных затрат, связанный со строительством трех экспортных газопроводов: "Силы Сибири" в Китай, "Турецкого потока" в Турцию и Южную Европу и "Северного потока – 2" в Германию, напомнил Круглов. Но даже после завершения строек инвестпрограмма не опустится ниже 1 трлн руб., следует из его слов. На 2020 г. она планируется в размере 1,065 трлн руб., на 2021 г. – 1,251 трлн, сообщил Круглов.

— Возбуждено уголовное дело против гендиректора крупнейшего страховщика застройщиков — Руководитель СК "Респект" подозревается в невыплате компенсаций обманутым дольщикам в Вологодской области — Против гендиректора СК "Респект" Александра Артамонова возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заключении Генпрокуратуры, которая завершила проверку ЦБ по вопросу надзора за страховщиками застройщиков.

— "Яндекс" покажет собственное новогоднее шоу — Его снимает "Красный квадрат", который обычно работает для "Первого канала" — Вечером 31 декабря "Яндекс" покажет на главной странице свое первое новогоднее шоу, сообщил поисковик. Для "Яндекса" это новый опыт в продюсировании контента по ТВ-форматам – до сих пор интернет-компания самостоятельно выпускала только одно музыкальное шоу или показывала шоу и сериалы, созданные телеканалами.

— Нефтяные компании пожаловались правительству на рост цен на сталь и трубы — Теперь металлургов проверит антимонопольное ведомство — 19 декабря вице-премьер Дмитрий Козак встретился с нефтяными компаниями, на совещании присутствовали "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и другие добывающие компании. Из его протокола следует, что Козак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с Минпромторгом проанализировать цены на металлопрокат и трубную продукцию, а также "провести проверку на предмет наличия признаков нарушения металлургами антимонопольного законодательства". Подлинность документа подтвердили "Ведомостям" два участника совещания. Представитель Козака отказался от комментариев.

— Разрушенная сопка перекрыла реку, питающую Бурейскую ГЭС — По подсчетам аналитиков, разбор завала займет год и будет стоить около 8 млрд рублей — Бурейская ГЭС перешла на работу за счет водохранилища – река Бурея перекрыта обвалившимся грунтом, сообщил представитель "Русгидро", которой принадлежит гидроэлектростанция. Воды в водохранилище достаточно для работы вплоть до весны, заверил он, станция работает в штатном режиме.

— Evraz и ВЭБ могут создать совместное предприятие на базе "Сибуглемета" — Эта сделка еще больше упрочит Evraz на рынке коксующегося угля — Внешэкономбанк (ВЭБ) и Evraz рассматривают возможность создания совместного предприятия, рассказал источник "Ведомостей", близкий к одному из кредиторов Evraz, человек, знакомый с топ-менеджером Evraz, и источник, близкий к одному из контрагентов компании.

— РФПИ и Mubadala Investment купили склад "Верный" на севере Подмосковья — Это одна из крупнейших сделок на рынке складов в этом году — Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), арабской Mubadala Investment Company и несколькими другими ближневосточными инвестиционными фондами, приобрела мультитемпературный складской комплекс площадью 43 000 кв. м в логистическом парке "PNK Северное Шереметьево", рассказали "Ведомостям" два консультанта, работавших с участниками сделки. Продавцом, по их словам, выступила розничная сеть "Верный".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Торг здесь уместен — Денис Мантуров: Рядом с городами России откроют оптовые рынки продовольствия, как в Европе — В городах появится больше продовольственных рынков, а в деревни проложат постоянные маршруты автолавки. Это не только расширит ассортимент на прилавках, но и поможет устанавливать на товары более оптимальные цены.

— Полосатый рейд — Двух амурских тигров выпустят весной в дикую природу — Популяция амурского тигра растет, несмотря на бурное развитие Дальнего Востока. О том, как человек и тигр уживаются вместе, в интервью "РГ" рассказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

— Гости дорогие — Турпутевки в новом году подорожают на треть — Цены на турпутевки для россиян в уходящем году поднялись по отдельным направлениям на треть, и в 2019-м эта тенденция будет продолжена, полагают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Стоимость может расти в пределах 10-30 процентов.

— Доверим планшету — Граждане смогут оформить доверенности в электронном виде — У нотариусов появятся специальные планшеты для оформления электронных документов. Процедура будет максимально упрощена: граждане смогут расписываться прямо на экране компьютера, так же, как сделали бы это на бумаге.

— Со знаком качества — Владимиру Путину доложили о развитии торгового сектора — О развитии сектора торговли и контроле качества президент Владимир Путин поговорил с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

— Войска на зависть — Шойгу назвал армию России самой современной в мире — Ни у одной армии в мире нет таких показателей по оснащенности современным вооружением и боевой техникой, как в российских вооруженных силах. Такое заявление в понедельник на заседании Общественного совета при Минобороны сделал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

— Прорыв в другую лигу — Валентина Матвиенко рассказала о планах на весеннюю сессию — Следующий год для российских парламентариев будет очень напряженным, поскольку начнется практическая работа по реализации национальных проектов. О том, какие законы предстоит принять в первом полугодии 2019 года, рассказала в понедельник журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Порох в сейфе — Ужесточаются правила хранения оружия — Правительство России внесло изменения в правила оборота оружия. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

— В цифрах и фактах — Россия и Вьетнам начинают новые проекты в экономике — Основанные на давней дружбе отношения России и Вьетнама выходят на новый уровень взаимодействия — в парламентском измерении. Таков основной итог визита российской делегации в социалистическую республику, в ходе которого председатель Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с руководством Вьетнама. "Стержневым" вопросом сотрудничества парламентариев двух стран, по его словам, будет формирование законодательства в сфере цифровой экономики.

— Задачи для министров — Дмитрий Медведев рассказал о реализации национальных проектов — Задача правительства и региональных властей — сделать все, чтобы уже в следующем году граждане почувствовали реальные изменения к лучшему от реализации национальных проектов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Счет по новым правилам — Руководителем Росстата назначен Павел Малков — Председатель правительства Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова, который с 2017 года был директором Департамента государственного управления министерства экономического развития.

— Тест на значимость — Сергей Кириенко назвал новое условие для выхода в финал "Лидеров России — Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко принял участие в подведении итогов дистанционного этапа конкурса управленцев "Лидеры России". Представитель Кремля оценил, что в этом году в полуфинал вышло чуть больше девушек. "Слава богу, выжали плюс один процент. Надеюсь, это тренд", — отметил Кириенко.

— Вкусно и без сахара — Крупные производители безалкогольных напитков начали приучать потребителей к сбалансированному питанию — В ответ на тенденцию потребителей в России контролировать свой рацион питания крупные производители меняют свой продуктовый портфель, отвечая запросам потребителей. Компания Coca-Cola еще два года назад уменьшила содержание сахара более чем в 500 своих напитках по всему миру. В России, например, в напитках Fanta, Sprite и Schweppes его содержание сократилось на 30-80%.

— Капитал у порога — Андрей Клепач — о рисках и возможностях 2019 года — Процентные ставки вернутся к снижению не ранее чем через полгода, отток капитала сократится, способствуя стабилизации курса рубля, инфляция скоро снова уйдет ниже 4 процентов, считает заместитель председателя и главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, в прошлом курировавший прогнозирование в министерстве экономического развития.

— Качество гарантирует "Меркурий" — Под электронную сертификацию вновь попало молоко — Готовые молочные, мясные и рыбные продукты будут в обязательном порядке сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами, следует из подготовленных минсельхозом проектов приказов ведомства. Таким путем предполагается отслеживать качество продуктов по всей цепочке их производства и исключить фальсификацию.

— Не лей лишнего — ОПЕК поддержала рынок нефти словом — Не успели страны ОПЕК начать исполнять новое соглашение о регулировании добычи, как картель заговорил о готовности увеличить объемы сокращения добычи и продлить сделку до конца 2019 года. Это произошло спустя несколько волн снижения котировок, что было спровоцировано спекулянтами, а не фундаментальными факторами.

— Скрепки оставьте себе — В Госдуме предлагают все-таки оставить учителям право получать в подарок не только цветы и канцелярские принадлежности — Антикоррупционное законодательство может распространиться на всех бюджетников, сообщил на встрече с журналистами зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

— Вместе дешевле — Операторы могут объединиться для развития сетей 5G — Сотовые компании отозвали свои индивидуальные заявки на частоты для создания сетей 5G. Теперь они готовы совместно использовать инфраструктуру для развития таких сетей. По сути речь идет о создании инфраструктурного оператора, пояснил журналистам по итогам заседания госкомиссии по радиочастотам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

— Кружок умелые руки — Компаниям из 31 региона помогут работать эффективнее — Минэкономразвития утвердило список регионов — участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Из 39 регионов, представивших жюри свои программы, отобраны 15: Санкт-Петербург, Алтайский и Красноярский края, Удмуртия, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Тамбовская, Томская, Челябинская и Ярославская области. Еще 16 регионов, участвовавших в программе в 2018 году, перейдут в нацпроект автоматически.

— В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества — Во вторник, 25 декабря, в 14:00 в медиацентре "Российской газеты" будут подведены итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества России: общественной премии "Экономическая книга года" и Фестиваля экономической науки.

— Дважды не платят — КС РФ обязал утвердить нормативы расчета тепла на общедомовые нужды — Конституционный суд РФ разрешил жильцам многоквартирных домов отказываться от централизованного отопления по объективным причинам. При этом если в квартире будет установлена индивидуальная отопительная система, гражданин имеет право оплачивать только тепловую энергию на общедомовые нужды. Правительству поручено немедленно разработать порядок определения такой платы.

— Приехали, должник — Приставы на вокзалах напомнят гражданам о долгах — Федеральная служба судебных приставов проведет по всей стране акцию "Узнай о своих долгах". В людных местах будут развернуты мобильные пункты ведомства, где граждане смогут проверить себя по базам службы.

— Огонь, батарея — В Москве появятся 92 площадки для запуска бытовых петард — В столице начнут действовать площадки для запуска фейерверков. Для бытовой пиротехнической продукции оборудуют 92 места. Кроме того, определены точки профессиональных фейерверочных показов на площадках города: 13 показов на возвышенностях и 17 точек в парках Москвы.

— Не лезь в Бутырку — Сыграют ли Кокорин и Мамаев в футбол с сотрудниками СИЗО?— Футбольный матч "всех звезд Бутырки" с участием Кокорина и Мамаева может не состояться. Собеседники "РГ" в правоохранительных органах усомнились, что следствие может дать разрешение на такую игру. "В любом случае должно быть официально обращение. По нашим данным, оно к следствию пока не поступило", сообщили "РГ" представители МВД.

— За руль с личным полисом — Депутаты предложили привязать ОСАГО к водителю — Полис ОСАГО предлагается сделать двух видов: для водителей и для автомобилей.

— Новоселье для двоих — Следственный комитет решил квартирный вопрос семьи переселенцев — Замечательный предновогодний подарок получила бабушка с внуком от Следственного комитета России.

— Помощь по сертификату — Более 420 миллионов выделены на реабилитацию наркозависимых — Как помочь наркоманам не только вылечиться от пагубной зависимости, но и вернуться к полноценной жизни обсудили в понедельник на заседании Государственного антинаркотического комитета. Председательствующий на заседании министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил, что за последние три года в этой сфере проведена большая работа.

— Мэй все напутала — Премьер Британии поблагодарила армию за защиту от несуществующего российского вторжения — В 2014 году будучи американским президентом Барак Обама в числе трех главных угроз человечеству (а точнее, Соединенным Штатам. — Ред.) наряду с лихорадкой Эбола и террористами называл Москву. Правда, с тех пор то ли первые лица США поумнели, то ли ситуация в мире изменилась, но в Белом доме все же перестали публично заявлять о России, как об угрозе "планетарного масштаба".

— Прозевали цунами — В Индонезии погибли 334 человека — Жертвами удара цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, стали не менее 334 человек, еще 57 считаются пропавшими без вести.

— Любо дорого — Правительство Украины недовольно зарплатами в "Нафтогазе" — Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз" так много тратит на зарплаты и иные выплаты своим топ-менеджерам, что ставит под угрозу срыва отопительный сезон на Украине. Об этом заявил украинскому изданию "Страна.ua" министр социальной политики Андрей Рева. Хотя о вопиющих зарплатах руководства НАК министр, скорее всего, вспомнил исключительно в контексте клановых интриг — конфликт нефтегазового монополиста и правительства давно не секрет, доля правды в его словах действительно присутствует.

— Мертвые души — Бывшему репортеру журнала "Шпигель" грозит уголовное дело за сбор денег в пользу вымышленных персонажей — Скандал вокруг немецкого журнала "Шпигель", откуда за сфабрикованные материалы недавно был уволен 34-летний репортер Клаас Релотиус, принимает новый оборот. Теперь речь идет не только о непрофессионализме, но и о возможном уголовном процессе.

— Дело не в "плохом Санте" — В США закрылись ключевые ведомства — Из-за серьезных политических разногласий между президентом США Дональдом Трампом и двумя палатами американского конгресса по поводу принятия федерального бюджета на 2019 год, аккурат накануне Рождества, оказалась практически парализованной работа правительства Соединенных Штатов.

— Мальчики — направо, девочки – налево — В компаниях Кореи ввели правила поведения на новогодних корпоративах — Серия скандалов о сексуальных домогательствах, которая захлестнула деловые и политические круги Кореи, заставила руководство компаний пойти на превентивные шаги, дабы гарантировать отсутствие новых шумных обвинений. В преддверии новогодних и рождественских корпоративов сразу несколько крупных корпораций издали правила поведения для сотрудников на праздничных вечеринках.

— Сергей Шойгу. Портрет на фоне тайги — Разговор с министром обороны о сибирском характере и открытиях Русского географического общества — Вопросы, которые журналисты задают министру обороны Сергею Шойгу, чаще всего касаются геополитической ситуации в мире, военных инцидентов или новейших видов оружия. Но журнал "Неизвестная Сибирь" нашел иной путь. Он опубликовал интервью о том, что обычно остается за пределами круга проблем обороноспособности страны. О самом Шойгу. И разговор этот получился настолько интересным, что мы решили познакомить с ним наших читателей.

— Торт попал под суд — Обладатели авторских прав на героев популярных мультфильмов судятся с кондитерами — Две петербургские компании, которым принадлежат авторские права на героев популярных мультфильмов, массово судятся с кондитерскими предприятиями Архангельской области. Правообладатели требуют компенсации за использование изображений своих персонажей на тортах.

— Песок сбил — На Кубани сель стал причиной схода электрички с рельсов — Следователи и прокуратура проверяют инцидент со сходом с рельсов двух вагонов пассажирской электрички в Туапсинском районе Краснодарского края. Жертв удалось избежать, однако пострадавшие все-таки есть.

— Петарда из-под полы — Екатеринбург заполонили незаконные ларьки с пиротехникой — Однотипные яркие ларьки с пиротехникой появились почти в каждом квартале уральской столицы. Причем большинство их них установлены незаконно. В рейды по точкам торговли вышли только общественники.

— Месса в полночь, Шуберт, свечи — 25 декабря католики празднуют Рождество — 25 декабря католики празднуют Рождество. Глава культурного центра христианской литературы "Покровские ворота", католик, бельгиец Жан-Франсуа Тири рассказывает, как он отмечает его в Москве.

— Идеален для прогулки — В Калининграде появился необычный турмаршрут — В Калининграде блогеры и их подписчики в соцсетях разработали новый пешеходный туристический маршрут. Голосование определило лучшие места для свиданий, пикника и новых открытий, самую андеграундную калининградскую локацию и лучшую городскую панораму. Потом все эти точки нанесли на карту и связали между собой.

— Трудоустроили?.. — Жителя Челябинской области, который встал на учет в службу занятости, обвинили в мошенничестве с пособием по безработице — Все прелести поговорки "от сумы и тюрьмы" 32-летнему жителю ЗАТО Трехгорный Денису Созинову довелось пережить за какие-то полгода. В апреле он ликвидировал свое ИП по оказанию юридических услуг. В мае встал на учет в городском центре занятости. А в ноябре узнал, что на него завели дело о мошенничестве с соцвыплатами (статья 159.2 УК РФ). В полиции решили, что новоиспеченный безработный незаконно получал тысячу рублей государственного пособия в месяц.

— Из-за моря деньги длинные — Черноморский банк торговли и развития поддержит проекты на Юге России — Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) намерен увеличить свой российский портфель в три раза и в большей степени ориентироваться на инфраструктурные проекты. Это предусматривает новая стратегия банка, которая должна быть принята в ближайшее время, рассказал "Российской газете" президент банка Дмитрий Панкин.

— Встали стеной — В России принят закон о защитных лесах — Совет Федерации одобрил закон о защитных лесах.

— Сделано в Поднебесной — Китай работает над повышением качества своей продукции — Российские онлайн-магазины желают ограничить наступление китайской продукции на российский рынок. Они апеллируют к безопасности и защите прав потребителей. Ассоциация компаний интернет-торговли добивается, чтобы продавцы прикрепляли электронную ссылку на сертификат или документ, свидетельствующий о том, что продукт безопасен. О том, возможно ли это и как в Китае сейчас относятся к качеству своих товаров, "Российская газета" побеседовала с президентом Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталием Манкевичем.

— Пути дохода — Инвестпроекты для крупного бизнеса будут готовы весной — Первые инвестпроекты компаниям из "списка Белоусова" представят к марту 2019 года. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

— Вышел в отставку по выслуге лет — На Ленинградской АЭС остановлен навсегда первый из построенных в СССР реакторов "чернобыльского" типа — Такой день неминуемо настал: первый в своем роде уран-графитовый энергетический реактор дал последние киловатты в энергосистему страны. Введенный в эксплуатацию 45 лет назад и положивший начало Ленинградской АЭС, энергоблок N1 отключен от сети и остановлен по штатной схеме. Остановлен уже навсегда.

— В гости — с отравой — Наркодилера ждут в суде — В подольском горсуде Подмосковья принято к рассмотрению уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотических средств.

— Чтобы дети улыбнулись — Юнармейцы передали сирийцам новогодние подарки — Более 600 наборов с красками, альбомами и другими канцелярскими принадлежностями передали детям сирийского города Скальбия активисты курируемого Министерством обороны России движения "Юнармия". Об этом журналистам в понедельник сообщил директор департамента военно-патриотического воспитания "Юнармии" Антон Кузнецов.

— Едем по режиму — Нарушение труда и отдыха водителей проверят на трассе — Органы Ространснадзора получили доступ к приборам, которые фиксируют режим труда и отдыха водителя. То есть к тахографам.

— Рэпер Пушкин — "Послы русского языка в мире" откроют штаб-квартиры во Франции и Турции — Штаб-квартиры международной волонтерской программы "Послы русского языка в мире" планируется открыть во Франции и Турции. Первая — в Париже, вторая — в канун российско-турецкого Года культуры и туризма — в Анталье. По данным Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, где и придумали посылать студентов-добровольцев из разных российских вузов учить русскому зарубежных школьников, за три года существования программы в ней приняли участие более 35 тысяч иностранцев.

— Тепло ушло в серые схемы — Почему жители шахтерского Киселевска замерзают в своих квартирах?— В шахтерском городе Киселевске Кемеровской области сразу несколько паровых котельных, проданных вместе с другим социально значимым имуществом в частные руки, по требованию прокуратуры должны вернуться в муниципальную собственность.

— Отправят по домам — Следственный комитет РФ попросит суд оставить сестер Хачатурян под домашним арестом — В среду Басманный суд Москвы планирует рассмотреть ходатайство следствия о продлении до конца марта домашнего ареста для сестер Хачатурян.

ИЗВЕСТИЯ

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— Без права переезда: Марию Бутину оставили в изоляторе — Администрация американской тюрьмы продлила наказание российской студентке — Россиянку Марию Бутину после 30-дневного нахождения в изоляторе американской тюрьмы отказались переводить на общий режим содержания. Об этом "Известиям" сообщил отец студентки. Валерий Бутин отметил, что никаких объяснений администрация пенитенциарного учреждения не дала. По его словам, на Марию таким образом пытаются оказывать давление, и не исключено, что россиянка может остаться в одиночной камере вплоть до судебного слушания, намеченного на 12 февраля.

— Прибавят газу: в России на некоторых дорогах повысят лимит скорости — Где водителям разрешат разгоняться до 110 и 130 км/ч — На некоторых федеральных дорогах планируется увеличить разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. В первую очередь речь идет об участках трасс в Псковской области и Пермском крае, рассказали "Известиям" в Росавтодоре. Кроме того, возможно повышение лимита до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва – Санкт-Петербург". Это необходимо для улучшения пропускной способности дорог и снижения аварийности.

— Коммунальный перехват: Минстрой пересмотрит идею о запрете ГУПов — Регионы просят оставить унитарные предприятия в ЖКХ — Законопроект о бесперебойном тепло- и водоснабжении планируется переработать после негативных отзывов со стороны регионов. Об этом рассказал "Известиям" директор департамента ЖКХ Минстроя Михаил Гилев. Документ, разработанный ведомством, сейчас находится в Госдуме. Обсуждается отказ от поголовного запрета государственных и муниципальных унитарных предприятий в коммунальном хозяйстве. Сегодня они задолжали поставщикам ресурсов миллиарды рублей, что сказывается на качестве услуг ЖКХ для граждан. Минстрой предлагал трансформировать их в казенные учреждения, чтобы недоимки могли покрыть регионы, однако субъекты выступили против этой идеи. По словам экспертов, дискуссии о форме управления не должны стать причиной для затягивания модернизации коммунальной инфраструктуры.

— Притянуло магнитом: почта открывает отделения в магазинах — В супермаркетах можно будет отправить письма и получить посылки — Отделения "Почты России" открылись в гипермаркетах "Магнит". Об этом "Известиям" рассказали в почтовом операторе, информацию подтвердили в торговой сети. Соответствующий пилотный проект в этом месяце уже стартовал в восьми регионах России. В таких точках клиенты могут получать и отправлять посылки, заказные письма, а также совершать коммунальные платежи. Участники рынка указывают на то, что сейчас в России наметился общий тренд на трансформацию традиционных магазинов в маркетплейсы. Теперь в них можно купить не только продукты, но и, например, снять наличные с карты на кассе или сфотографироваться на паспорт в фотоателье.

— "Мы выступаем за расширение Совбеза ООН" — Постпред РФ при отделении организации в Женеве Геннадий Гатилов — об урегулировании в Сирии и взаимодействии с западными коллегами — Россия выступает за расширение Совбеза ООН за счет развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, однако общий состав органа не должен превышать 20 участников. Об этом в интервью "Известиям" заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он подчеркнул, что даже спустя 20 лет после начала разговоров о реформе совета консенсуса по этому вопросу достичь не удалось. Дипломат также рассказал о создании Конституционного комитета по Сирии, выводе войск США из этой страны и о том, как себя чувствует российская делегация на ооновской площадке в Женеве.

— Параллельный "Мир": клиентов оценят по платежам за услуги ЖКХ — Выносить решение о выдаче займа на основании финансовой дисциплины граждан будет НСПК — Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты "Мир") запускает собственную систему оценки состоятельности клиентов, рассказали "Известиям" в организации. Банки при принятии решения о выдаче займа смогут анализировать не только кредитную историю граждан, но и другую информацию об их платежеспособности. Например, насколько дисциплинированно они платят за услуги ЖКХ или сотовую связь. К базе будут иметь доступ 323 банка. Ранее подобный пилотный проект реализовала Visa совместно с 13 кредитными организациями. Участники рынка приветствуют российскую новацию, однако отмечают, что банкам теперь придется запрашивать у клиентов дополнительные разрешения на обработку персональных данных.

— Разрешите обратиться: Москалькова получила 181 жалобу с Украины — В целом россияне, оказавшиеся в беде за границей, попросили о помощи омбудсмена почти 600 раз — В этом году к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с различными жалобами и просьбами о помощи поступило почти 600 обращений из зарубежных стран. Больше всего заявлений пришло с Украины — 181. Среди стран Запада первое место занимают Соединенные Штаты, сообщили "Известиям" в пресс-службе омбудсмена. Обращения касаются, в первую очередь, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. В частности, речь идет об условиях содержания в исправительных учреждениях и изоляторах. Также омбудсмену пишут о миграционных проблемах.

— Еще не венчур: госкомпаниям рекомендуют инвестировать в стартапы — Мера позволит к 2030 году увеличить вложения в технологический бизнес в 29 раз — Компаниям с госучастием в следующем году рекомендуют создать собственные фонды для инвестирования в технологические стартапы. Об этом "Известиям" рассказал директор департамента стратегического планирования и инноваций Минэкономразвития Артем Шадрин. Еще один федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, добавил, что в перспективе создание подобных структур может стать обязательным. Таким образом к 2030 году планируется увеличить объем венчурных инвестиций в России до 410 млрд рублей. На добровольной основе госкомпании вряд ли будут вкладываться в стартапы, считают эксперты. По их мнению, для того, чтобы инвестиции в технологии не стали симуляцией необходимо сформулировать адекватную систему оценки результативности венчурных фондов.

— Сгенерировали рекорд: производство электроэнергии достигнет пика — Получить в этом году максимальные с советских времен показатели помог рост промышленности — Производство электроэнергии в России по итогам 2018 года достигнет рекордных показателей за всю российскую и советскую историю. Электростанции страны выработают 1090,9 млрд кВтч, рассказали "Известиям" в Минэнерго. Это станет возможным за счет роста промышленного производства. Эксперты говорят, что максимальная выработка электроэнергии по итогам года не окажет влияния на цены на нее для потребителей.

— Аквариум для "Щуки": бесшумным подлодкам заказали цифровой полигон — Экипажи субмарин проекта 971М получат тренировочный комплекс за 100 млн рублей — Экипажи подводных лодок проекта 971М супер-"Щука" будут проходить подготовку на виртуальном электронном тренажере. Субмарины этой серии своей бесшумностью и маневренностью много лет создавали массу проблем командованию ВМС США. Сейчас они проходят модернизацию. На выходе флот получит принципиально новые подлодки, не имеющие аналогов. Их системы управления настолько отличаются от прежних, что для субмарин не подходят тренажеры, которые есть сейчас у военных.

— Снова в небо: в морской авиации появится полк-герой — Минобороны увековечит имя знаменитого палубного летчика Тимура Апакидзе — Легендарный 100-й отдельный корабельный истребительный авиаполк получит имя своего первого командира — Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе. Знаменитого палубного летчика многие историки называют создателем российской корабельной авиации. А воинская часть, которой он командовал в 80-е годы, сейчас успешно выполняет задачи на новейших палубных истребителях МиГ-29КР/КУБР. Для морских летчиков имя Тимура Апакидзе столь же значимо, как имя Василия Маргелова для военнослужащих Воздушно-десантных войск.

— Здравия желают: военным разрешат переезд из-за болезней родных — Минобороны разработало механизм медицинской экспертизы для членов семей офицеров — Офицеры смогут отказаться от перевода в регион с неблагоприятным климатом или командировки в другую страну. Основанием станут проблемы со здоровьем членов семьи, например сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ, психические отклонения. Минобороны начнет проводить медицинское обследование жен (мужей) и детей военнослужащих. Если проблема со здоровьем выявлена, когда семья уже живет в Арктике или в жарком регионе, это даст основания для перевода в места с более мягким климатом.

— Цены попали в сети — Ритейл сдерживает продовольственную инфляцию — Торговля играет важнейшую роль в развитии российской экономики. Сейчас эта отрасль формирует 15% внутреннего валового продукта страны и обеспечивает работой 14 млн человек. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По словам главы ведомства, в 2018 году наметилась тенденция увеличения оборота торговли, при этом треть его объема приходится на сетевой ритейл. Дальнейшему повышению прозрачности розницы будет способствовать совершенствование системы маркировки, считают в Минпромторге. Как рассказал "Известиям" Денис Мантуров, пока обязательную маркировку проходят изделия из меха, однако уже в следующем году среди таких товаров окажутся табачная и парфюмерная продукция, постельное белье и изделия из натуральной кожи.

— Дыры космоса — Происхождение отверстия в "Союзе" может остаться тайной — Точка в спорах о причине возникновения отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" может быть так и не поставлена. Об этом "Известиям" сообщили ведущие российские ученые. По их мнению, на установление истины, вероятно, уйдут годы. Кроме того, материалы, доставленные на Землю с МКС, изменили свои свойства за время нахождения в открытом космосе. О возможной методологии и точности экспертизы фрагментов обшивки "Союза", которые получили космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев, "Известиям" рассказали ведущие специалисты в области материаловедения.

— Тело не прилетело — Ученые опровергли версию о "хабаровском метеорите" — Падения метеорита в Верхнебуреинском районе Хабаровского края не было, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве и МЧС. Опровергли версию о небесном теле и ученые — астрономы и специалисты по динамике геосфер. По их данным, если бы завал в русле реки Буреи возник в результате удара метеорита, то его вхождение в атмосферу Земли неминуемо зафиксировали бы навигационные службы.

РБК daily

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— Статистика значит всё — Почему правительство решило перестроить работу Росстата — Александр Суринов, возглавлявший Росстат с 2009 года, уходит со своего поста. Новым руководителем службы станет Павел Малков из Минэкономразвития. Правительство готовится реформировать главное статистическое ведомство.

— Консорциум вне конкуренции — Власти объявили условия выделения частот на развитие сетей 5G — Для свободного развития связи стандарта 5G будет выделена лишь ограниченная полоса радиочастот. Основную часть ресурса без торгов получат сотовые операторы, но только при условии, что создадут консорциум, решила госкомиссия.

— С угля на экологию — В шорт-лист кандидатов на пост главы Росприроднадзора включена Светлана Радионова — Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин внес в правительство кандидатуру на пост рукодителя Росприроднадзора — Светлану Радионову из Ростехнадзора. Служба следит за охраной недр, а в случае нарушений взыскивает экологический ущерб.

— Губернаторов выталкивают в сети — Кремль рекомендовал регионам назначить ответственных за интернет-коммуникации — Администрация президента рекомендовала регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах. Они будут реагировать на жалобы жителей в интернете и курировать работу с системой "Инцидент-менеджмент".

— Ипотечники спешат застолбить ставки — Объем выданных в ноябре жилищных кредитов достиг рекордного уровня — Ноябрь стал вторым рекордным месяцем подряд на рынке ипотеки — банки выдали кредитов на 300 млрд руб. В госкорпорации "Дом.РФ" ожидают, что в декабре может быть выдано еще больше. Ажиотаж вызван планируемым повышением ставок.

— Подарок с процентом — Россияне стали чаще брать микрозаймы на Новый год — Традиционный декабрьский рост спроса на микрозаймы для покупки новогодних подарков в этом году превзошел показатель 2017-го. Активнее всего покупатели берут займы на популярные гаджеты.

— Половина НПФ осталась за чертой прозрачности — ЦБ подвел итоги акционирования пенсионных фондов — ЦБ объявил о завершении пятилетней программы акционирования НПФ. За время реформы число фондов сократилось более чем вдвое на фоне ужесточения требований регулятора. Рынок становится прозрачнее в преддверии новой реформы.

— Christian Dior зазвучит в моно — Зачем холдинг LVMH запускает в России магазины нового формата — Владелец Christian Dior — холдинг LVMH — запустит в России парфюмерно-косметические монобрендовые магазины знаменитой марки. Ставка на монобренд — возможность предлагать больше дополнительных товаров и опций.

— Разделяй и здравствуй — Акционеры Evraz изменили структуру владения компанией — Двое крупнейших после Романа Абрамовича акционеров Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов разделили свои доли в компании, переведя их на разные структуры. Это может быть подготовкой к новым санкциям США, считает эксперт.