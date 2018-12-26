МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Инвестиции Китая в Дальний Восток в 2018 году сохраняются на уровне 80% от общего объема иностранных вложений в регион, при том что число китайских инвесторов в ДФО растет, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Козлов.

По данным ведомства за 2017 год, китайские инвестиции составили 80% от общего объема иностранных инвестиций на Дальний Восток.

"Количество инвесторов из КНР на Дальнем Востоке растет, но соотношение остается прежним", — сказал Козлов.

"Товарооборот с КНР растет также неплохо. По итогам прошлого года его объемы составили 7,7 миллиарда долларов, а в этом году только за 10 месяцев объемы торговли уже 7,64 миллиарда долларов (рост 28%). Все же нам есть куда двигаться дальше", — отметил министр.

Он пояснил, что, по оценкам экспертов, российско-китайский товарооборот в 2018 году превысит отметку 100 миллиардов долларов, то есть на Дальний Восток приходится менее 10% всей внешней торговли с Китаем. Кроме того, по словам Козлова, товарооборот ДФО с Республикой Кореей по итогам 10 месяцев года вырос на 24% и составил 7,88 миллиарда долларов.