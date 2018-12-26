МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. "Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram — telegram.org; в интернет-компании связывают это с попаданием ссылки в реестр запрещенной информации, что автоматически влечет удаление ссылок.

При запросе "Telegram" в "Яндексе" отсутствует ссылка на официальный сайт мессенджера — telegram.org. На первом месте в поисковой выдаче появляется tlgrm.ru. При этом в поисковой выдаче Google при аналогичном запросе на первом месте стоит ссылка на официальный сайт мессенджера.

"Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. "Яндекс" убирает ссылки по мере получения новых данных", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

Роскомнадзор с апреля 2018 года начал блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений – так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре, в свою очередь, отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.