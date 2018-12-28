МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Член Общественной палаты РФ и руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил правительству РФ законодательно запретить в магазинах рекламные алкогольные акции со скидками, чтобы снизить спрос на эту продукцию.

"Агрессивная реклама и скидки на алкогольную продукцию привлекают дополнительное внимание россиян, увеличивают их спрос… Предлагаю законодательно запретить любые рекламные акции, в рамках которых действуют скидки на алкогольную продукцию, раздаются бесплатные пробники, и другие маркетинговые трюки от производителей спиртных напитков", — говорится в письме Хамзаева вице-премьеру Татьяне Голиковой (есть в распоряжении РИА Новости).

"Убежден, что запрет подобных акций позволит снизить спрос на алкоголь среди наших граждан", — добавил он.

Член ОП РФ отметил, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, "на каждый дополнительный рубль, поступивший в казну за счет продажи алкоголя, государство несет убытков примерно на три рубля" из-за сокращения трудоспособной части населения, увеличения травматизма и смертности.

По словам главы "Трезвой России", в дни новогодних праздников потребление спиртного особенно возрастает, что влечёт за собой "увеличение социально опасных явлений": ДТП по вине алкоголя, случаев травматизма и бытовых конфликтов.

"Алкоголь является катализатором многих социальных проблем, именно поэтому система регулирования продажи данной продукции должна быть направлена исключительно на защиту здоровья граждан", — подчеркнул Хамзаев в обращении к Голиковой.