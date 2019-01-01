БРЮССЕЛЬ, 1 янв — ПРАЙМ. Евро достиг своего двадцатилетия, не один год из которых пришелся на глобальный финансово-экономический кризис, еврозона за этот период только расширилась, несмотря на возникавшие риски отделения от нее некоторых стран, а "любовь" к евро среди жителей региона подрастает.

Появление евро – это один из знаковых этапов европейской интеграции. Однако его рождению предшествовал период подготовки, в частности, создание экономического и монетарного союза. Этот союз внутри ЕС был запущен в 1992 года. Он включает в себя, помимо прочего, координацию экономической и бюджетной политики стран. Все страны ЕС принимают участие в экономическом союзе, но лишь часть из них входят в еврозону, которая также предполагает наличие евро в качестве нацвалюты, общую монетарную политику, проводимую Европейским центробанком.

Евро стало официальной валютой 11 стран Евросоюза 1 января 1999 года. При этом в первые три года он был "невидимым" — использовался в электронных платежах, отмечает ЕЦБ. А вот уже 1 января 2002 года евро поступил в наличное обращение и заменил собой национальные валюты.

Среднегодовой курс евро в 2002 году, согласно данным Евростата, был на уровне 0,9456 доллара за евро, к 2008 году поднялся до 1,4708 доллара за евро, в 2017 году — 1,1297 доллара за евро. Евро является второй важнейшей валютой в мире, в частности, с точки зрения международных платежей, кредитования и резервов центробанков, свидетельствуют данные европейских государственных структур.

Изначальными участниками еврозоны были Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Испания и Португалия. Греция присоединилась в 2001 году, Словения — в 2007 году, Кипр и Мальта — в 2008 году, Словакия — в 2009 году, Эстония — в 2011 году, Латвия — в 2014 году и Литва в 2015 году.

Сейчас в еврозону входят 19 государств ЕС с общим населением около 340 миллионов человек. Все страны Евросоюза, кроме Дании и Великобритании (последняя покидает ЕС 29 марта), как ожидается, со временем присоединяться к еврозоне, когда выполнят необходимые для этого критерии.

Стоит также отметить, что евро применяют и не входящие в Евросоюз Черногория и Косово. Кроме того, жители европейских микрогосударств — Андорра, Монако, Сан Марино и Ватикан, которые не являются частью Евросоюза, используют евро в качестве официальной валюты.

ПЕРЕЖИВШИЙ КРИЗИС

Спустя несколько лет после введения евро в наличный оборот разразился глобальный финансово-экономический кризис, который ударил и по Евросоюзу, и по ее экономическому ядру – еврозоне, в которую входят крупнейшие экономики региона.

ВВП еврозоны в 2009 году (если брать все 19 стран, которые входят в нее сейчас) к примеру, рухнул на 4,5%. В регионе выросла безработица, замедлилась инфляция, были и проблемы у банков.

В 2010 году началась череда оказания внешней помощи странам валютного блока, которые оказались в сложной финансовой ситуации и без дополнительной поддержки даже могли допустить дефолт. А такое событие у одной из стран еврозоны грозило неопределенностью относительно судьбы евро.

Всего пять государств еврозоны получали внешнюю финпомощь – Греция, Ирландия, Португалия, Кипр и Испания (для поддержки банковской системы). Всего им были выданы несколько сотен миллиардов евро поддержки от Евросоюза, специально созданных в кризис европейских стабфондов — ESM, EFSF, а также Международного валютного фонда (МВФ). Их кредиты будут возвращаться еще не один год, некоторые – до 30-40-х годов, а в случае с Грецией и ESM – вплоть до 2060 года.

Последняя страна еврозоны, которая вышла из программы финпомощи, была именно Греция. И произошло это только в августе 2018 года.

В кризис активизироваться пришлось и ЕЦБ. Он отреагировал, в том числе, серией аукционов по предоставлению банкам еврозоны ликвидности на более длительные сроки – до 4 лет, введением программы покупки активов на рынке, обнулением ключевой ставки.

В этот непростой период говорилось о так называемом риске существования еврозоны. Звучали разговоры о возможности отделения от объединения некоторых стран.

Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио в апреле прошлого года заявил, что еврозона могла бы даже разрушиться во время прошедшего кризиса без специальных мер поддержки со стороны Европейского центрального банка.

Однако ситуация постепенно выправлялась. По данным Евростата, ВВП 19 стран еврозоны беспрерывно растет с 2014 года. Еврокомиссией прогнозируется экономический подъем и на 2019 год. Безработица сокращается, инфляция ускорилась. ЕЦБ в конце 2018 года свернул свою программу покупки активов, однако его ставка пока остается на нуле.

Еврозона осталась еврозоной и даже обзавелась некоторыми новыми членами.

НЕ СОВСЕМ РАДУЖНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Однако навсегда прощаться с экзистенциальным кризисом, кажется, не стоит.

"Экзистенциальный кризис … неизбежно вернется, потому что в структуре Евросоюза есть фундаментальный недостаток. Каждая страна-член валютного союза имеет свой собственный бюджет и суверенный долг, но не контролирует валюту и монетарную политику", — сказал РИА Новости главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Размеры долга на периферии еврозоны — особенно в Италии и Греции — высоки. Евро для таких стран слишком дорог. Однако у них нет возможности девальвировать его, констатировал эксперт. В то же время ядро Евросоюза во главе с Германией не заинтересовано в финансировании дефицитов бюджетов периферийных стран или в позволении им допускать дефолты.

"Либо ЕС должен двигаться к более тесной федерации с общим страхованием суверенного долга, либо в конечном итоге весь проект (евро — ред.) окажется под угрозой", — считает эксперт Saxo Bank.

Отвечая на вопрос об экзистенциальном кризисе евро и основных вызовах для его стабильности, главный европейский экономист IHS Markit Кеннет Ваттрет сказал: "Риски не были погашены, потому что еврозона еще далека от того, чтобы быть оптимальной валютной зоной. Многое еще предстоит сделать, чтобы уменьшить уязвимость (еврозоны – ред.). Высокая долговая нагрузка является одним из очевидных источников беспокойства"/

РАЗМЕР

Тем не менее, есть ожидания, что еврозона пополнится новыми членами и не оскудеет уже имеющимися.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает расширения валютного союза в течение ближайших двух-пяти лет, рассказал РИА Новости пресс-секретарь регулятора. Собеседник агентства упомянул в своем ответе на соответствующий вопрос Болгарию и Хорватию.

"Что же касается возможности выхода из еврозоны отдельных государств в обозримой перспективе, то, на мой взгляд, развитие такого сценария маловероятно", — сказал РИА Новости аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков оценил такую вероятность как "незначительную".

Кроме того стоит отметить, что механизма отделения страны из еврозоны нет, при этом есть механизм выхода в целом из Евросоюза.

Беденков упомянул, в частности, Великобританию, которая не входит в еврозону и покидает Евросоюз. Процесс Brexit оказался весьма непростым и до сих пор – всего за несколько месяцев до "развода", не ясно, по какому сценарию он пойдет и какие экономические последствия принесет с собой.

"Опыт выхода страны из ЕС, скорее всего, окажет влияние на подходы европейской бюрократии к решению спорных моментов в отношениях с отдельными членами союза. Издержки выхода из ЕС для всех сторон оказываются слишком высокими, чтобы делать резкие шаги, и компромисс становится выгодной стратегией", — отметил эксперт.

"Беспорядочный выход (Brexit без договора о его условиях – ред.) может вызвать сбои по нескольким каналам, таким как торговля, финансовые рынки и доверие, что негативно повлияет на перспективы роста ЕС в краткосрочной перспективе, хотя в гораздо меньшей степени, чем в Великобритании … Чем сложнее будет выход Великобритании и чем больше будет экономическая цена для нее, тем меньше вероятность, что другие страны-члены (ЕС) пойдут тем же путем", — сказал экономист IHS Markit.

BREXIT И ЕВРО

Выход Великобритании из состава Евросоюза не повлияет на стабильность единой европейской валюты — так считают в ЕЦБ.

"Brexit может повлиять на экономику зоны евро, но не на стабильность валюты как таковой", — ответил РИА Новости пресс-секретарь ЕЦБ.

Европейский центральный банк отмечал в конце сентября, что риски для финансовой стабильности еврозоны от любого варианта выхода Великобритании из Евросоюза ограничены.

Стоит также упомянуть, что власти Евросоюза на фоне Brexit продолжают предпринимать шаги по углублению интеграции внутри экономического и монетарного союза. К примеру, обсуждается возможность создания бюджета еврозоны – в рамках общего бюджета ЕС, куда делают взносы все страны союза и который действует одновременно с национальными бюджетами стран.

Еврокомиссия также недавно предложила усилить международную роль евро, в частности, в торговле энергоносителями.

ЛЮБОВЬ К ЕВРО

В Европе за прошедшие 20 лет появилось поколение людей, которые не знали иной национальной валюты в их стране, кроме евро.

"Введение евро принесло важные выгоды бизнесу и гражданам благодаря снижению рисков, связанных с обменным курсом, большей ценовой стабильности, более привлекательных условий финансирования и расширению торговли", — считают в BusinessEurope.

Однако не все жители еврозоны влюблены в евро. Согласно данным оценки общественного мнения Евробарометр, в 2002 году, когда евро поступил в наличное обращение, лишь 51% респондентов в 12 государствах валютного блока сказали, что евро – это хорошо для их страны.

С тех пор ситуация несколько улучшилась, но не сказать, что кардинальным образом. Порядка 64% респондентов в еврозоне, согласно Евробарометру от октября 2018 года, считают, что наличие евро положительно для их страны. Этот уровень – самый высокий с момента введения этой валюты и он не изменился с опроса конца 2017 года.

При этом 25% респондентов считают, что евро – это плохо для их государства. Такая же ситуация была и в опросе конца позапрошлого года.